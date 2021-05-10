هاني مهنا: «زوج ذكرى قتلها بسبب الخلاف على الإنجاب»

روى الموسيقار هاني مهنا، تفاصيل مقتل الفنانة ذكرى، موضحا أن «ذكرى حبيبتي، ولو حضرت في المشكلة التي حدثت لها آخر حياتها ربما كان (قضاء ربنا) سيتغير لأن زوجها أيمن كان طيبا جدا، وأنا خاصمتهم 3 شهور بسبب زواجهما لأنهما شخصان مختلفان جدا، ولكن أيمن جاء لي وتحدث معي، وكانت الخلافات بينهما كثيرة وكما يقولون من الحب ما قتل».

وأضاف «مهنا» في لقاء مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، الإثنين: «الشغالة اللي كانت عندهم أنا اللي مديها لذكرى، ولما رجعلتي حكتلي كل حاجة، والمشكلة اللي بينهم كانت الإنجاب لأن ذكرى ذهبت إلى الطبيب وقال لها إنها بصحة جيدة، وأطلبي من زوجك أن يفحص نفسه».

وتابع: «عندما عادت ذكرى إلى منزلها عرضت هذا الأمر على زوجها فرفض الذهاب للطبيب -لأنه كان يعرف جيدا عنده إية- فطلبت منه الطلاق، فرفض وقال لها: (أنا أموتك)، فقالت له: (ده لو أنت راجل) فأمسك الطبنجة ووضعها جانب رقبتها لتهديدها فقط، فخرجت طلقة جات في زورها».

أما عن صورة الموسيقار الكبير عمار الشريعي، فقال إنه يحبه جدا وتربطهما صداقة عمر، وأشار إلى أن اعتماد خورشيد تتملق الناس، وليس كل ما تقوله صحيحا، موضحا أنه رغم عدم معاصرته لفترة صلاح نصر فإن بعض الأمور التي ترويها غير منطقية.

هذا، واستضاف برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، اليوم، الموسيقار هاني مهنا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي ألّم به وأفراد أسرته.

وتتضمن فقرات برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي (مثلث الخطر، وسيرتك على كل لسان، ودرجة حرارتك، وأبيض وأسود، وعدو ولاحبيب، وماذا لو، واللحظة الحرجة» بخلاف فقرة و«شيخ الحارة» وهو الشخص المجهول الذي يظهر بصوته فقط دون الكشف عن هويته، ويقوم بمواجهة ضيوف البرنامج بالكثير من الأزمات التي مروا بها مع بعض الأشخاص من داخل الوسط الفني والكشف عن الأسرار التي لا يعرفها أحد عنهم.