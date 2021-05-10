إيناس الدغيدي تحرج هاني مهنا على الهواء: أنت عمرك ما خونت؟

قال الموسيقار هاني مهنا، إن الخيانة ليس لها أي علاقة بالحب، بل هي التي تؤدي إلى انهيار الحب.

ورد «مهنا» على سؤال وجهته المخرجة إيناس الدغيدي، في برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة القاهرة والناس، الاثنين: «أنت عمرك ما خونت؟» قائلا: «يعني».

وقال الموسيقار إنه يعتبر زواج الفنانين «مخاطرة» كبيرة، لأنه كان شاهدًا على زيجات عدد كبير من الفنانين مثل شادية وصلاح ذو الفقار، وتحية كاريوكا، ورشدي أباظة وغيرهم من الفنانين، ولذلك كان غير موافق على زواج ابنته هنادي من أحمد خالد صالح.

وأضاف «مهنا»: «لقيتهم بيحبوا بعض جدا، وهو بيحبها جدا كمان، وعشان كدة موقفتش في طريق حبهم»، موضحا أن السبب في فشل زواج الفنانين هو عدم التوازن في شهرتهما، وعندما تكون الزوجة أكثر شهرة تحدث الكثير من المشاكل.

واستضاف برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، اليوم، الموسيقار هاني مهنا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي ألّم به وأفراد أسرته.

وتتضمن فقرات برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي (مثلث الخطر، وسيرتك على كل لسان، ودرجة حرارتك، وأبيض وأسود، وعدو ولاحبيب، وماذا لو، واللحظة الحرجة» بخلاف فقرة و«شيخ الحارة» وهو الشخص المجهول الذي يظهر بصوته فقط دون الكشف عن هويته، ويقوم بمواجهة ضيوف البرنامج بالكثير من الأزمات التي مروا بها مع بعض الأشخاص من داخل الوسط الفني والكشف عن الأسرار التي لا يعرفها أحد عنهم.

وتختلف ردود أفعال ضيوف برنامج شيخ الحارة والجريئة بعد مواجهة شيخ الحارة بأسرارهم وأزماتهم منهم من يتعرض للصدمة والغضب، ومنهم من يتمنع عن الرد ويحاول الهروب من الإجابة، ويلجأ البعض للرد والتوضيح وتفسير الأمور لجمهورهم.