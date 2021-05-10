هاني مهنا: لم أتزوج صباح سرا.. وتعرضت للحبس في إسبانيا

نفى الموسيقار هاني مهنا، ما تردد عن زواجه سرا من الفنانة صباح، مؤكدا أنه ساعدها على استخراج جواز سفر، لكنهما يتزوجا، موضحا: «والله لا فيه جواز ولا أي حاجة، بالعكس هي خدت باسبور بقرار من رئيس الجمهورية محمد أنور السادات».

أما عن حياته الأسرية، فقال «مهنا» في لقاء مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، الاثنين، إن ابنه كان يتعاطى المخدرات، و«الشباب بيقعوا في السكة دي»، وعندما وجد لديه استعداد للتعافي، ساعده للسفر للخارج لكي يتعافى.

كما نفى «مهنا»، أن يكون ما حدث لابنه سببا في رفضه الإنجاب من الفنانة سميرة سعيد.

وعن تعرضه للحبس في إسبانيا، قال إن هذا بسبب دفاعه عن صديقه فاروق الفيشاوي، موضحا: «كنا نقضي رأس السنة في إسبانيا، وفي الطائرة حدثت مشاجرة مع أحد الركاب، فجاء الكابتن وشتم الفنان فاروق الفيشاوي، فتشاجرت معه لأنه شتمه».

وأشار إلى أنه لم يتقرب من جمال وعلاء مبارك في السجن للاستفادة منهما، موضحا: «ناس محبوسين معانا في السجن هستفيد منهم إية! هم ناس على خلق كبير، والاتنين أجمل من بعض، ولما عرفتهم عن قرب لقيتهم متربيين فوق اللزوم».

وتابع: «علشان كدة أنا اكتسبت معرفتهم، وجايز دي تضايق بعض الناس ماليش دعوة، ناس مخها تعبان أنا ماليش دعوة، وومفيش أي استفادة، وأنا ما زلت على علاقة بهما، وحضرا حفل زفاف هنادي».

هذا، واستضاف برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، اليوم، الموسيقار هاني مهنا، وذلك بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي ألّم به وأفراد أسرته.

وتتضمن فقرات برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي (مثلث الخطر، وسيرتك على كل لسان، ودرجة حرارتك، وأبيض وأسود، وعدو ولاحبيب، وماذا لو، واللحظة الحرجة» بخلاف فقرة و«شيخ الحارة» وهو الشخص المجهول الذي يظهر بصوته فقط دون الكشف عن هويته، ويقوم بمواجهة ضيوف البرنامج بالكثير من الأزمات التي مروا بها مع بعض الأشخاص من داخل الوسط الفني والكشف عن الأسرار التي لا يعرفها أحد عنهم.