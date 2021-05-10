التنسيقية تقدم هدية للسيدة الأمريكية «جلوريا» بمناسبة حلول عيد الفطر

قام وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المرافق للسيدة «جلوريا فيتال» وأسرتها في اليوم الثاني من البرنامج السياحي الذي تم تنسيقه لها، بمنحها وأسرتها «كعك العيد» كهدية تبيّن سحر العادات والتقاليد المصرية وبسطاتها، وللتأكيد على أن التراث المصري يمكن للعالم تذوقه أيضا.

وتناولت أسرة السيدة «جلوريا» الكعك المصري معربين عن سعادتهم بمشاركة المصريين فرحتهم بقدوم عيد الفطر المبارك، جدير بالذكر أن وفد التنسيقية المرافق لها يتكون من شريف الرفاعي وسلمي السرتي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وانتابت السيدة «جلوريا فيتال» وأسرتها، سعادة كبيرة، مؤكدة أن التراث المصري موجود في كل شيء على أرض مصر.

ووصلت السيدة الأمريكية «جلوريا فيتال»، المصابة بالسرطان، وأسرتها إلى متحف القاهرة بميدان التحرير، ظهر اليوم، ضمن اليوم الثاني في برنامجها السياحي الذي جرى إعداده لتحقيق حلمها بزيارة مصر، والذي يتم تحت رعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين..