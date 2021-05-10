قطار محمل بـ1305 أطنان قمح يغادر ميناء دمياط متجه لصوامع شبرا

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 25 سفينة، وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة، 14528 طن تشمل: 2400 طن يوريا و174 طن رمل، و9350 طن فوسفات، و1024 طن داى أمونيوم و1500 طن كسب صويا و80 طن أبلاكاج.

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة، بحسب بيان للميناء، 21589 طن تشمل: 6406 طن حديد و4624 طن حديد لفات، و720 طن زيت طعام، و3937 طن خشب زان، و5171 طن قمح، و4512 طن ذرة، و3190 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 843 طنا.

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وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 570 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس وجزر وفلفل وفاصوليا وبقدونس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وثوم وكركديه وكزبرة)، وفواكه (برتقال وبلح وعنب وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية ومالطا وسلوفينيا والصين وكرواتيا وأمريكا وألمانيا وهولندا وسنغافورة وسلوفينيا وسريلانكا وبلجيكا وإسبانيا.

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بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 419 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 274 حاوية مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 175702 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 81422 طنا، كما غادر 1 قطار بحمولة إجمالية 1305 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 5470 شاحنة.