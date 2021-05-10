والدة الشهيد ماجد الرازق: «مكنتش أعرف تفاصيل استشهاده غير من الاختيار»

قالت حمدية أبو العينين، والدة الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق، إن مسلسل «الاختيار2» وثق بطولة استشهاد نجلها النقيب ماجد عبد الرازق، وكذلك بطولات جميع الشهداء قائلة «فخر لمصر.. ابني وكل الشهداء فخر لمصر».

الله يرحمك ياعمر

وأضافت «أبوالعنين» في تصريح خاص لـ«الوطن» باكية: «أنا بتفرج على المسلسل اهو، ودلوقتي عمر القاضي بيستشهد.. الله يرحمك يا عمر.. الله يرحمك يا حبييبي».

واستكملت والدة الشهيد حديثها: «المسلسل وثق البطولات وحاجة كويسة وأولادنا فخر لمصر بس الفراق صعب أوي يابني أوي».

استشهد بعد أسبوع من ولادة ابنته ليلى

وأكدت السيدة أن نجلها استشهد بعد أقل من أسبوع من ولادة ابنته ليلى، مؤكدة أنه بخير وأن الأسرة تشاهد جميع حلقات المسلسل.

مكنتش أعرف التفاصيل

وتابعت: «مكنتش أعرف كل التفاصيل دي عن استشهاد ابني غير دلوقتي حالًا من المسلسل، مكنتش أعرف إنها مؤامرة دولية، كنت مفكرة حادث عادي وابني استشهد فيه، الله يرحمه.. الله يرحمه».

واستشهد النقيب ماجد أحمد عبد الرازق، معاون مباحث النزهة، أثناء تفقده الحالة الأمنية في ساعة مبكرة من صباح يوم 7 أبريل 2019، حين لاحظ توقف سيارة ماركة «هيونداي ماتريكس» سوداء اللون، يستقلها مجهولون، فأشار إلى سائق الدورية بالتوجه لهم لفحص الركاب والتعرف على سبب توقفهم، وفور اقترابهم من السيارة ترجل منها شخصان وأطلقا النار على السيارة الخاصة بالشرطة، مما أدى لاستشهاده، ليلحق بوالد زوجته الشهيد اللواء وائل طاحون، مفتش الأمن العام السابق، الذي اغتالته يد الإرهاب أمام منزله بمنطقة المطرية، عام 2015.