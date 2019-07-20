"ابني مات وسط عساكره في ليلة العيد، وقتل 5 من الإرهابيين، وتمسك بمكانة حتى آخر دقيقة، الحمد لله"، بهذه الكلمات أعربت السيدة راندا محمود، والدة الشهيد النقيب عمر القاضي، عن سعادتها البالغة بإطلاق اسم نجلها، على دفعة 2019 من خريجي كلية الشرطة.

وقالت محمود، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، أنها سعيدة للغاية من تكريم نجلها وتخليد اسمه، مؤكدة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لها اليوم خلال حفلة التكريم "ربيتي بطل وراجل، وانتي على رأسي من فوق".

وأضافت: "أنا كنت مكسوفة من الرئيس السيسي جدا ولما قبل رأس قولت له إحنا فداء مصر"، مؤكدة في الوقت ذاته على ضرورة الوقوف وراء القوات المسلحة والشرطة المصرية للقضاء على الإرهاب بشكل كامل واستكمال رسالة عمر نجلها.

وكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي والدة الشهيد النقيب عمر إبراهيم القاضي، قائد كمين البطل 14 في شمال سيناء، والذي استشهد مع أفراد كتيبته فجر أول أيام عيد الفطر المبارك، وقبل الرئيس رأس والدة الشهيد.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، في مقر أكاديمية الشرطة، ورافقه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وعدد من وزراء الحكومة، والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق، والمشير محمد حسين طنطاوي.