القدس تصد جولة جديدة من العدوان الإسرائيلي على الأقصى «فيديو»

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، شوارع مدينة القدس المحتلة أمام المواطنين المقدسيين، ومنعتهم من الدخول عبرها، تمهيدا لمسيرات المستوطنين الاستفزازية.

وبدأ ألاف المستوطنين، مسيراتهم الاستفزازية التي انطلقت قرب باب العامود، وشارع صلاح الدين، وشارع الواد، وفي الحي الإسلامي في الطريق إلى حائط البراق، بالقدس القديمة.

واندلعت مواجهات عنيفة قرب باب العامود، خلال تصدي المواطنين لمسيرة المستوطنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن حالة من التوتر الشديد تسود منذ ساعات الصباح في المسجد الأقصى والبلدة القديمة، واندلعت مواجهات عنيفة بين الاحتلال والمواطنين الذين يتصدون لمحاولة الاقتحام الجماعي للمستوطنين للأقصى، أسفرت منذ الصباح عن إصابة 305 مواطنا.

وكانت مسيرة انطلقت من مدخل قرية تياسير شرق طوباس إلى حاجز تياسير العسكري، دعما لأهالي القدس المحتلة.

ورفع المشاركون في المسيرة، التي دعت لها حركة «فتح» وفصائل العمل الوطني، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات تؤكد فلسطينية المسجد الأقصى.

وقال أمين سر حركة «فتح» في طوباس محمود صوافطة، إن جماهير المحافظة تقف صفا واحدا مع قياداتنا في رفض كل المشاريع المشبوهة، ومع أهلنا في القدس ضد الاحتلال، مضيفا أن القدس هي أقدس قضية، فمنها يبدأ السلام ومنها تبدأ الحرب.

وطالب صوافطة بمزيد من الوحدة ورص الصفوف، من أجل إفشال كل المشاريع المشبوهة التي تستهدف القضية الفلسطينية.