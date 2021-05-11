مسلسل ضد الكسر الحلقة 28.. القبض على قاتل مصطفى درويش

بدأت أحداث مسلسل ضد الكسر الحلقة 28، من مسلسل ضد الكسر، بمقتل مصطفى درويش، واتهام نيلي كريم وتارا عماد ومصطفى بمحاولة قتله.

واعترف مصطفى على نفسه بأنه من حاول قتل مصطفى درويش، ولكن يشك الضابط في أقواله.

مسلسل ضد الكسر الحلقة 28.. صاحب المكتبة يعترف في التحقيقات بقتل مصطفي درويش

وتتوالى الأحداث ويتوصل الضابط إلى قاتل مصطفى درويش وهو صاحب المكتبة التي كانت تعمل فيها نيلي كريم، وخلال التحقيقات يعترف بارتكابه الجريمة، وذلك لنشوب خلافات بينهم، حول العملة الأجنبية التي كانوا يعملون فيها في الخفاء.

ونفذ عملية القتل بعدما نجح في التسلسل إلى مكتب مصطفي درويش دون أن يدري العاملين به، وطعنه بالسكين في البطن، وفر هاربا، وسرق الأموال التي كانت متواجدة في المكتب.

كذلك تعيش «ملك» تارا عماد، حيرة بسبب اختطاف ابنها، إلا أنه بعد قتل مصطفى درويش تبين أنه هو من اختطفه، وعاد إليها مرة أخرى.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

ويُعرض مسلسل «ضد الكسر»، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

ولا يقتصر عرض مسلسل «ضد الكسر»، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.