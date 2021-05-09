مسلسل ضد الكسر الحلقة 26.. نيللي كريم تطلب قطع صلة رحم شقيقتها

بدأ مسلسل ضد الكسر الحلقة 26، بطولة نيللي كريم، بحصول ملك «تارا عماد» على الملبغ المطلوب منها لتبرئتها من تهمة النسب التي وجهها ضدها زوجها، لشكه في بنوة مولودهما، تفاجئها شقيقتها سلمى، التي أُجبرت على دفع المبلغ، بطلبها قطع الصلة بينهما.

اللجوء لحبيبها السابق

لم تجد «ملك» أمامها حلًا سوى اللجوء لحبيبها السابق صلاح «مصطفى درويش» والأب الحقيقي لمولودها، ليساعدها في أزمتها، بحكم كونه محاميًا بالتلاعب في التقرير الطبي والدليل الوحيد على إثبات تهمة النسب عليها، ليساومها «صلاح»، بطلب مبلغ مالي كبير من شقيقتها «سلمى» نيللي كريم.

وكانت دارت أحداث الحلقة السابقة، بتذكر بيومي فؤاد حادث وفاة نجله بعد إطلاق النار عليه من أحد مرضى والده.

وحاول محمد فراج، العودة لزوجته نيللي كريم، بعد الانفصال، لكنها ترفض فكرة العودة له مرة آخرى، كذلك تحاول نيللي كريم التقرب من بيومي فؤاد، بعد معرفتها حادث وفاة نجله.

مسلسل ضد الكسر

مسلسل «ضد الكسر» من بطولة الفنانة نيللي كريم، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي؛ إذ يتناول قصة فتاة تدعى «سلمى»، وتزوجت بشخص مستهتر هو محمد فراج، الذي يجسد شخصية «كريم»، وله علاقات نسائية متعددة ونزواته متعددة، وتنشب بينهما خلافات مستمرة، لتتعرض لمحاولة قتل، وتبدأ المحاولات للتعرف على مرتكب الواقعة في ظل دخولها غيبوبة بالمستشفى.

ويُعرض مسلسل ضد الكسر، بطولة نيللي كريم، ضمن السباق الرمضاني 2021، كل يوم الساعة 10:15 مساءً، على شبكة قنوات «CBC»، ويعاد 3 مرات، الأولى في الخامسة صباحًا، ثم 10:30 صباحًا، وبعد ذلك في الرابعة عصرًا.

ولا يقتصر عرض مسلسل ضد الكسر، على قناة واحدة، حيث تعرضه قنوات أخرى بينها قناة «دبي» الفضائية، الساعة السادسة مساء.