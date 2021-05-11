الصحة لـ«المواطنين»: فترة العيد تحدي جديد لكسر الموجة الـ3 من كورونا

كثفت وزارة الصحة من التوعية فى المحافظات عن فيروس كورونا المستجد، وخاصة التي شهدت ارتفاع في أعداد الإصابات خلال الفترة الماضية، ومنها محافظات الصعيد، محذرة من فترة عيد الفطر المبارك من تبادل الزيارات للتهاني.

وأفادت الصحة بأن عدم الاهتمام بالتباعد الاجتماعي يتسبب في انتشار الفيروس، وأن فترة العيد تحدي جديد لكسر الموجة الثالثة، فيما واصلت مديرية الصحة في إعطاء لقاح كورونا لمن سجلوا بياناتهم علي موقع وزارة الصحة، واستثنت الوزارة منطقة الشيخ زويد بشمال سيناء من التسجيل واكتفت بالتسجيل الورقي في المستشفى للمواطنين الراغبين في أخذ اللقاح.

عمدة السلام: الحكومة لم تقصر

وقال فكري أمين عبد الغفار، عمدة قرية السلام بمحافظة سوهاج، خلال حملة توعية لوزارة الصحة: إن «الناس بتستهتر ولو فيه التزام بما تقول الصحة لم تحدث مشاكل، والاختلاط والتقارب بين الناس والأماكن المغلقة هي التي تسبب المشاكل، الحكومة لم تقصر، ولكن الاستهتار والقول خليها علي الله، والكلام ده غلط».

محافظ سوهاج: تانك أكسجين سائل سعة 20 ألف لتر احتياطي استراتيجي

وأكد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن اهتمامه الأول توفير الأكسجين بشكل منتظم للمستشفيات، وتفادي حدوث أي نقص، لأن نقص الأكسجين سيؤدي لوفاة مرضى هم في أمس الحاجة للأكسجين، موضحا أنه تم توفير سيارة بها تانك أكسجين سائل سعة 20ألف لتر، كاحتياطي استراتيجي، وتمر السيارة داخل مستشفى صدر سوهاج بشندويل، وذلك للاستخدام في حالة الطوارئ فقط.

18 حالة وفاة بكورنا بسوهاج خلال 24 ساعة

بينما كشف مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، عن تسجيل المحافظة 41 إصابة و18 حالة وفاة بفيروس كورونا، خلال 24 ساعة، مؤكدا أن هناك انخفاض كبير في أعداد الإصابات بالفيروس، مقارنة بالأيام الماضية، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين والوفيات، وتخطت الإصابات حاجز 100 مصاب في أيام عدة.

95 مصاب بكورونا في مستشفيات مطروح

وفي محافظة مطروح أوضح الدكتور شريف الشناوي، مدير عام الطب الوقائي بمديرية الصحة بمطروح، أن مستشفيات مطروح بها حاليا 95 مصاب كورونا، ومنها مستشفى النجيلة والحمام والعلمين والضبعة وسيوة، والحالة العامة لهم مستقرة، وتقدم لهم خدمات طبية متميزة بجميع المستشفيات، طبقا للبروتوكول التي وضعته وزارة الصحة للتعامل مع مرضي كورونا.

أطباء بالغربية ينقذون مريض بكورونا بعد انفجار الاثني عشر

بينما انقذ أطباء مستشفى المنشاوي العام بطنطا حياة مصاب كورونا عبر إجراء جراحة عاجلة، وقال الدكتور محمد جابر، مدير مستشفى المنشاوي العام: إن المستشفى نجح في إجراء عملية جراحية دقيقة لأحد مصابي فيروس كورونا، كان يعاني من مشاكل صحية وقرحة في البطن وانفجار بالإثنى عشر، حيث تم دخوله غرفة العمليات وسط إجراءات احترازية مشددة.

إعفاء أهالي الشيخ زويد من التسجيل الإلكتروني

وفي شمال سيناء قال الدكتور محمد حسن، مدير الإدارة الصحية بمدينة الشيخ زويد، إن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أكد أن التطعيم سيكون من خلال التسجيل في الكشوف مباشر لأهالي الشيخ زويد والقرى المجاورة.

وتابع: «أن المديرية أرسلت بالفعل فريقا طبيا عالي مستوى من المهارة والتدريب للقيام بعمليات التطعيم واللقاح ضد فيروس كورونا»، موضحا أن التطعيم مجانى وأمن وفعال، وأن الأولوية فيه لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة».

وفى السياق نفسه، قالت نجلاء حامد الطحاوى، مسئول مركز تطعيم فيروس كورونا بمستشفى العريش العام، فى بيان، إن إجمالي من حصلوا على التطعيم ضد كورونا على مستوى المحافظة حتى اليوم بلغ 1579 شخصًا.