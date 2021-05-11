نائب محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ قرارات غلق المحال في طلخا ونبروه

قاد الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، الليلة، جولة ميدانية بمدينتي طلخا ونبروه، لمتابعة الالتزام بغلق المحلات وفقا للمواعيد المحددة من التاسعة مساء حتى السادسة صباحا، واتخاذ الإجراءات القانونية بكل الحزم والحسم حيال المخالفين، تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تطبيقا للقرار الوزاري بشأن مواعيد فتح وغلق المحال بالمحافظات، فيما استمرت جهود لجان المرور بقيادة رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للتأكد من غلق المحال والمقاهي والكافيتريات في الموعد المحدد.

رافق نائب المحافظ كل من محمد أمين، رئيس مركز ومدينة طلخا، والدكتور رضا قويطة، رئيس مركز ومدينة نبروه، ونواب رئيسي المركزين ولجان المتابعة بهما.

الشيخ: تطبيق القانون يساعد على الانضباط

وأكد الدكتور هيثم الشيخ ضرورة التزام كل المحال والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالمواعيد المحددة لفتح وغلق المحال التجارية، حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين، مشيرًا إلى أن تطبيق القرار وتنفيذه يساعد على تحقيق الانضباط بالشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات ومنع التكدس المروري في بعض المناطق، بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

حملات موسعة في مراكز الدقهلية

وفي ذات السياق؛ استمرت جهود لجان المرور بقيادة رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، للتأكد من غلق المحال والمقاهي والكافتيريات، تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية والقرارات الصادرة في هذا الشأن، بالتعاون مع أجهزة الشرطة، لمتابعة الالتزام بالغلق للمحال، وفقا لقرار المواعيد الجديدة، والذي بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس الماضي ويستمر العمل به لمدة أسبوعين.

وأوضح عدد من رؤساء المراكز والمدن والأحياء، أنه تم مصادرة أعداد كبيرة من الشيش والكراسي بالمقاهي، وتوقيع العفوية على الكافيتريات غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، وتحرير عدد من المحاضر تجاه بعض من أصحاب المحال الذين لم يلتزموا بتنفيذ قرار الغلق، وأن أعمال اللجان مستمرة يوميا، للتأكد من الالتزام بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ الإجراء القانونية تجاه المخالفين.