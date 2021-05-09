تطعيم عمداء كليات جامعة المنوفية بلقاح فيروس كورونا (صور)

استقبلت مستشفيات جامعة المنوفية، اليوم الأحد، عمداء كليات جامعة المنوفية للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، بمعمل المهارات الإكلينيكية بكلية الطب بالجامعة، تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمود قورة عميد الكلية، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الصاوي المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد القرش مدير عام المستشفيات الجامعية.

تطعيم عمداء الكليات بلقاح كورونا

ويشرف طبيًا علي عملية التطعيم ومتابعة ما بعد التطعيم لجنة طبية برئاسة الدكتورة أمل سلامة رئيس قسم طب الأسرة من أقسام طب الأسرة، والباطنة العامة، والصحة العامة، وطب المجتمع، ويقوم بالتطعيم فريق عيادة صحة العاملين بالمستشفيات الجامعية، كما يقوم بالتنسيق والتنظيم للحملة إدارة العلاقات العامة بالمستشفيات الجامعية.

التطعيم بلقاح كورونا المواطنين في المنوفية

على صعيد متصل، واصلت مراكز تلقي لقاح فيروس كورونا المستجد في محافظة المنوفية، تطعيم أبناء المحافظة باللقاح، حفاظًا على حياتهم في ظل توجيهات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وخصصت مديرية الصحة بالمنوفية 4 مراكز لتقديم لقاح كورونا، في مدينة شبين الكوم بالمركز صحي، وفي المركز الصحي بأشمون، وفي وحدة صحة أسرة إسكان المستقبل بالسادات، ومستشفى حميات منوف.

وطالب الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«االوطن»، المواطنين من أبناء المحافظة التسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه أمن ولا توحد له أي أضرار جانبيه ولم يتم ظهور أعراض او إصابة أحد ممن تلقي اللقاح بفيروس كورونا المستجد، مشددا علي أنه آمن علي الصحة.