ذكرت بـ«الاختيار2».. سر وصية الشهيد عمر القاضي «خلوا بالكم من عصافيري»

«دكوا السبيل علينا كلنا»، كلمات قالها الشهيد النقيب البطل عمر القاضي، في لحظاته الأخيرة قبل الاستشهاد، وأثرت في نفوس جميع من سمعها، وعرضها مسلسل الاختيار 2، حيث طالب فيها زملائه بتوجيه الضرب في اتجاه الكمين الذي يترأسه «بطل 14» جنوب العريش، في يوم 5 يونيو 2019، ليستشهد «القاضي» بعد قتاله الشجاع وسط تكبيرات عيد الفطر الخارجة من جامع قريب من مكان الكمين.

وتحدثت شيما يوسف، إحدى أصدقاء الشهيد عمر القاضي، عن ظهوره في مسلسل «الاختيار 2»، ومشهد استشهاده، وتفاصيل من حياة «شهيد تكبيرات العيد»، قائلة إنه كان شخصًا محبًا للخير، ويتسم بالجدعنة مع كل من حوله، ويحاول مساعدة جميع الناس، مضيفة: «فعلا الشهادة بتنقي صاحبها».

سر وصية الشهيد عمر القاضي

وكشفت «شيما» في حديثها مع «الوطن» عن سر «عصافير القاضي» الذي تحدث عنهم في الحلقة 27 من مسلسل «الاختيار2»، وأوصى أصدقائه بهم، موضحة أن «شهيد تكبيرات العيد» كان معتادًا على مساعدة إحدى السيدات الأرامل، التي تربي أطفالا، ما جعله يطلق عليها «أم العصافير» نسبة لأبنائها الأطفال الذين يرعاهم، مضيفة أن وفاته أثرت كثيرًا في نفس السيدة وأطفالها.

صديقة القاضي: قعدنا مع مؤدي الشخصية ليتقن الدور

كان الشهيد عمر القاضي رؤوفًا بالبسطاء، حسبما ذكرت صديقته، كما أنه كان دائم العزائم لأصدقائه في بيت عائلته في الفيوم: «موتوا أثر فينا كلنا ومارجعناش زي الأول بعده»، مضيفة أنها جلست هي وأصدقاء آخرين مع صناع عمل مسلسل «الاختيار 2»، ليتحدثوا عن شخصية الشهيد البطل معهم، وتعريفهم بطباعه وطريقة حديثه وردوده، حتى يتقن مؤدي دوره في المسلسل من تجسيد شخصيته.

تفاصيل استشهاد البطل عمر القاضي

وكان التسجيل الصوتي للشهيد عمر القاضي في لحظات الهجوم على كمين «بطل 14» انتشر بشدة وتداوله رواد مواقع التواصل، وأسفر الهجوم عن استشهاده مع أمين الشرطة محمد بربري، والجنود محمد بخيت، محمد فايز، عبد الله عز الدولة أبو بكير، وعبد الله الصاوي، شريف سعد، كرم أحمد.

وتمكنت وزارة الداخلية من تعقب العناصر المنفذة للحادث، وقتل 14 منهم في منزل مهجور بحي المساعيد بدائرة قسم شرطة ثالث العريش، في 6 يونيو 2019، وبعد مرور 18 ساعة من الهجوم على كمين «بطل 14».