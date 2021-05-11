صاحب شخصية عمر القاضي بـ«الاختيار 2»: مشهد استشهاده استغرق يوما كاملا

وثقت الحلقة 28 من مسلسل الاختيار 2 واقعة استشهاد النقيب عمر القاضي، ضابط قطاع الأمن المركزي، الذي استشهد بعد عامين من تخرجه، في 5 يونيو عام 2019 أثناء تكبيرات العيد، لذلك عرف بـ«شهيد تكبيرات العيد»، وصاحب أشهر مقطع صوتي للحظات استشهاده «دك السبيل يا سمير»، الذي طالب فيه زملائه من الدعم بأن يضربوا الكمين بكل من فيه من التكفيريين، بجانبه هو ورفاقه الأبطال، أفضل من دخولهم إليه.

تفاصيل تصوير مشهد استشهاد عمر القاضي

يحكي الممثل الشاب محمد منير، مجسد شخصية الشهيد عمر القاضي في مسلسل «الاختيار 2»، تفاصيل تجسيده لدور الشهيد البطل، قائلا إن مشهد الاستشهاد كان الأكثر صعوبة عليه، حيث إن الجميع لم يروا ما حدث، بل سمعوا صوت «شهيد التكبيرات» وأثر فيهم، ما كان صعبًا على الفنان الشاب أن يوصل شعور وصوت «القاضي» بما يقرب للحقيقة: «كنت خايف هيصدقوني ولا لأ».

منير: كنت عايز أوصل شعور «القاضي» ليس صوته فقط

تصوير مشهد استشهاد الشهيد عمر القاضي استغرق يومًا كاملا، حسبما ذكر «منير» في حديثه مع «الوطن»، مضيفًا أنه كان يومًا شاقًا ومتعبًا، حاول فيه الممثل الشاب الشعور بما دار في ذهن وخاطر «شهيد التكبيرات»، لافتًا إلى أنه كان مؤمنًا بكل كلمة قالها «دك السبيل علينا»، وكان في حالة من الثبات على الرغم من صعوبة الموقف، ما جعل «منير» يحاول توصيل شعوره وإحساسه في لحظة عرف فيها أنه سيستشهد، وليس مجرد أن يكون مقلدًا لصوته فقط.

الممثل الشاب: تعبي في تصوير المشهد جعلني أفكر في مجهود الشهيد

وحاول «منير» تخيل الموقف، وإذا كان بدلا من الشهيد «القاضي» في هذا الوقت كيف كان سيتصرف؟ بحسب حديثه، مضيفًا أنه شعر بالرهبة فور ارتدائه ملابس الشرطة ومسكه السلاح: «كنت مرعوب وشايل هم ومسؤولية كبيرة»، خاصة وأن جميع المصريين سمعوا صوت «شهيد التكبيرات» في لحظات استشهاده، ما جعله يضع في ذهنه ضرورة أن يصدقه المشاهدون، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء تصوير مشهد استشهاد عمر القاضي، استبدل ملابسه، وجلس مفكرًا: «قولت أنا بمثل وتعبت كدة أمال هما بيحسوا بإيه».

كواليس حصول «منير» على دور «القاضي» في «الاختيار 2»

وتقدم «منير» إلى تجارب أداء مسلسل «الاختيار 2»، وبعد عمل تجربة كاميرا أمام فريق العمل، تواصلوا معه ليلتقي مخرج العمل الدكتور بيتر ميمي، الذي عرف منه أنه سيقدم دور الشهيد عمر القاضي، وجلس الممثل الشاب مع قادة ممن عملوا مع الشهيد، وكذلك عدد من أصدقائه؛ ليعلم منهم تفاصيل شخصيته، بحسب ما ذكره، مضيفًا أنه جمع عدد من فيديوهاته، وتابع تعليقاته على أصداقئه بـ«فيس بوك»، ليتقن ردوده وطريقة حديثه.

بدايات الممثل الشاب محمد منير

ولم يكن يتوقع الممثل الشاب صاحب الـ24 عامًا ردود الفعل وتفاعل الجمهور معه منذ أولى مشاهده في المسلسل: «من أول ما قولت أنا عمر القاضي الناس ركزت معايا»، وبدأت يلاحظ تفاعل المتابعين مع الدور، موضحًا أنه يدرس في معهد فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج، ومثل أولى أدواره في مشهد بمسلسل «بركة» مع عمرو سعد، وبعدها في «ولد الغلابة» مع أحمد السقا.