شيرين تكشف عن آخر تطورات ألبومها الجديد: مش مكسلة بس احترمت كورونا

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن آخر تطورات ألبومها الجديد وإمكانية طرحه في القريب العاجل، قائلة: «ألبومي الجديد هينزل وهيجهز، بس أنا فرحانة دلوقتي بالعيد ورمضان والأعمال الحلوة».

وأضافت شيرين عبدالوهاب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، خلال شهر رمضان، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: «أنا مش مكسلة بس أنا ست احترمت كورونا اللي جت من سنة وقعدت في البيت ومروحتش إلا العين السخنة 3 أساييع، غير كده أنا قاعدة في البيت لأني مسؤولة عن عيالي وناس كتيرة، ومش قادرة أنسى موضوع كورونا لأنه أثر فيا جدا بس أنا بشتغل وعملت أغاني كتير جدا بس هتنزل بالطريقة اللي تليق بالأغاني وبالناس».

ووصفت الفنانة الأعمال الدرامية في رمضان بـ«المشرفة»، لافتة إلى أنها شاركت في العديد من تترات مسلسلات رمضان الجاري.