بينهم شيرين عبدالوهاب.. إيهاب توفيق يكشف عن خلافاته مع المطربين

حل المطرب إيهاب توفيق ضيفا ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، تحدث خلالها عن بدايات دخوله عالم الفن وأغرب المواقف التي تعرض لها خلال حياته، وخلافاته مع 3 مطربين نستعرض تفاصيلها في التقرير التالي.

تأخير شيرين عبدالوهاب

أولى هذه الخلافات التي كشف عنها المطرب هو خلافه مع الفنانة شيرين عبدالوهاب، قائلا إنه غير غاضب من شيرين، ولا يوجد معها أي مشكلة في الوقت الحالي، ولكن منذ فترة كانت هناك حفلة غنائية تشاركا فيها برفقة فضل شاكر، وكان من المقرر أن تبدأ فقرتها الأولى، لكنها غنتها متأخرا، ما أدى إلى تأخير فقرته، ومن ثم تأخير فقرة المطرب اللبناني، الذي ظن أن «توفيق» تعمد التأخير حتى يقل عدد الجمهور.

وأضاف أنه لم يحبذ الانسحاب من الحفلة، رغم تأخر شيرين عن فقرتها الأولى، لحبه الالتزام، وضرورة القيام بواجبه حسب الاتفاق والعقد.

راغب علامة أخذ منه أغنيتين

وثاني خلافات إيهاب توفيق التي أفصح عنها كانت مع الفنان راغب علامة، قائلا إنه كان أعجب بأغنيتين الأولى كانت للملحن الراحل حسن أبو السعود، والثانية كانت لملحن لم يذكر اسمه، وأعجب بهما في نفس الوقت المطرب اللبناني راغب علامة، مؤكدا أن هذا الأمر تم على فترات متباعدة، حيث كان يتدخل علامة لجعل تعاقد الأغنية لصالحه في المرتين.

وأضاف أن الفنان راغب علامة أخذ أيضا أغنية «شوفتك اتلخبطت» عقب أن سمع ملحن الأغنية كل من علامة وتوفيق في وقت متقارب، مؤكدا أنه توقف في المعاملة مع هذا الملحن الذي لم يذكر اسمه لأنه لم يلتزم بالكلام وكلمته لم يكن لها قيمة.

وتابع توفيق: «اتفقنا على تسجيل أغنية شوفتك اتلخبطت وسجلنا المزيكا ودفعت فلوس الفرقة اللي سجلت ويوم التسجيل كملت كل حاجة، وأنا بسجل لاقيت الأغنية معمولة على 2 كوبليه بس، ولاقيت كوبليه ناقص، فكلمت الملحن قالي أنا مسافر بره مصر، قولتله طب فين الكلام.. قال مفيش كلام، وزعلنا وقولتله ليه ضغط علينا نشتغل ما كنا استنينا لحد ما تيجي وبقيت الكلام يكون موجود.. وحصل زعل ومرضيش يديني التنازل بتاع الأغنية ودخل الموضوع في عند بقى».

مطرب «عمل له سحر»

ثالث هذه الخلافات وأغربها كانت مع مطرب لم يفصح عن اسمه وعمل له سحر في بيته، قائلا إن هذا المطرب سبق وأن زاره في بيته دون أن يعرف سبب تلك الزيارة، موضحا أن بعد تلك الزيارة، علم أن هذا المطرب «رمى له عمل في بيته، ومن بعدها الخير باظ».

وأوضح «توفيق»، خلال لقائه مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذا المطرب من الجيل الذي يليه، ولا يعرف سببا لإقدامه على هذا الأمر.

وخلال تلك الحلقة، كان فاجأ شيخ الحارة، المطرب إيهاب توفيق بتلك الواقعة ومعرفته بها، مؤكدا أن بيته «اتقلب سواد» من بعدها، كما أنه يعلم الشيخ الذي لجأ إليه إيهاب توفيق ليبطل مفعول سحر هذا العمل.

وهنا أكد المطرب أنه بالفعل بحث عن أكثر من شيخ يساعده في فك هذا السحر، لتعود حياته كما كانت، لكنه لم يتوصل إلى حل حتى الآن، موضحا أنه لم يفعل أي شيء لهذا المطرب، وحتى حين يقابله في أي مناسبة لا يعاتبه أو يفتح معه هذا الموضوع من الأساس، مشددا على أنه حتى الآن لم يتوصل لأحد يساعده في فك هذا العمل أو حتى يعرف أن يفعل أي شيء بشأنه، ومتابعا: «ربنا أقوى من كل حاجة».