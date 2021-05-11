مصدر يكشف عقوبة الكافيهات المخالفة لمواعيد الغلق بسبب مباراة القمة

كشف مصدر بوزارة التنمية المحلية، عن عقوبة بعض الكافيهات والمقاهى المخالفة لقرارات مجلس الوزراء بشأن مواعيد غلق المحلات فى التاسعة مساء بسبب إذاعة مباراة القمة بين فريقى الأهلى والزمالك التى بدأت فى التاسعة والنصف مساء، قائلا: «إن حملات المحافظات مستمرة لمتابعة مواعيد غلق المحلات والمطاعم والكافيهات والمولات التجارية».

وأضاف المصدر فى تصريحات لـ«الوطن»، «أن أى محل أو كافيه تم ضبطه أمس أو فى الأيام الماضية بسبب مخالفة مواعيد الغلق فى التاسعة مساء يتعرض لغرامة تصل لـ4 الآف جنيه، وفى حالة ضبط مقهى يقدم الشيشة يتم اتخاذ إجراء قانونى بالغلق لمدة شهر.

وأكد المصدر: «أن الإجراءات الاحترازية تهدف لمنع التجمعات والحد من الزحام للوقاية من فيروس كورونا والدولة لن تتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار الفيروس خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك وفترة إجازة عيد الفطر للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا.

زيادة نسب الالتزام بالمواعيد

وأشار إلى زيادة نسبة التزام المحال، والمولات التجارية، والمقاهي، والكافتيريات، والمطاعم، ودور السينما، والمسارح، وما يماثلها بمواعيد الغلق فى التاسعة مساء، لافتا إلى استثناء خدمة توصيل الطلبات بالمطاعم من المأكولات والمشروبات «التيك أواى» لقرار الغلق.

أهمية دور المواطنين

وشدد على أهمية دور المواطنين وأصحاب المحال فى تفعيل الإجراءات الوقائية للحد من كورونا، والحفاظ على الصحة العامة من ارتداء الكمامة فى المنشآت والمصالح الحكومية والخدمية واستخدام أدوات أحادية الاستخدام من أوانى وخلافه، علاوة على الحفاظ على التباعد الاجتماعى والحد من الزحام وحظر تقديم الشيشة فى المقاهى والمطاعم، وفى حالة معاودة المخالفة يجوز للسلطة المختصة إلغاء الترخيص، علاوة على التشديد على عدم دخول المؤسسات الحكومية والخدمية التابعة للمحافظات والأحياء بدون ارتداء الكمامة سواء من عاملين أو مواطنين مع استمرار أعمال التعقيم والتطهير.