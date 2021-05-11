شيرين عن غنائها بمبادرة «حياة كريمة»: عندنا رئيس بيسمعنا ويحس بينا

أبدت الفنانة شيرين عبدالوهاب، سعادتها لغنائها أغنيتها الجديدة «بعلم الوصول»، لمبادرة الرئيس السيسي «حياة كريمة»، قائلة: «اتشرفت إني أكون صوت المبادرة، والحاجات اللي بتيجي تبع الرئاسة بتكون حاجات مهمة وصعبة وسريعة شوية، أنا وزملائي كنا صوت الرئيس، واحنا تحت أمر البلد في كل حاجة».

وأضافت «عبدالوهاب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، خلال شهر رمضان، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «وبحيي الشاعر هاني عبدالكريم وبلال سرور والموزع محمد مصطفى، إنهم عملوا العمل دة، بس أكتر حاجة كنت مهتمة به إني أقدم الرسالة في الكلام والمزيكا تكون خادمة الموضوع دة مش أكتر من كدة ونغلوش على الكلام الحلو اللي متقال من الرئيس للشعب».

وتابع: «عاوزة أحيي وأدعي لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي وأقوله ألف شكر على اهتمامك بالشعب المصري، شايف المصريين حلوين وبيضحكوا، عندنا رئيس بيسمعنا ويحس بينا ويعالجنا ومهتم بالصحة والناس تعيش عيشة كريمة ودي حاجة جميلة وبشكره زي كل المصريين والعرب»، مؤكدة أن الفن أصبح مقدرا حاليا.