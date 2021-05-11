محافظ الوادي الجديد يتراجع عن قرار غلق المحال والمقاهي الساعة 11 مساء

تراجع محافظ الوادي الجديد عن قراره بتأخير موعد إغلاق المحال والمقاهي من الساعة 11 مساء إلى الساعة التاسعة بمواعيد مجلس الوزراء القديمة، لملاحظته خلال المرور الميداني، وجود حالات عدم التزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتكدس المواطنين بالمحال التجارية.

وقال بيان المحافظة الصحفي، إن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، قرر عودة العمل بالمواعيد التي أقرها رئيس مجلس الوزراء لإغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في التاسعة مساء وذلك اعتبارا من يوم أمس الاثنين الموافق 10 مايو 2021.

وشدد المحافظ، خلال لقائه أصحاب المحال والمواطنين، على ضرورة الالتزام بمواعيد الإغلاق الجديدة وارتداء الكمامة ومنع التزاحم للحفاظ على سلامة وصحة الجميع، كما ناشد المواطنين سرعة الحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس وتقليل أعداد الإصابات.

وكان محافظ الوادي الجديد، قال في وقت سابق، إنه نظرا لارتفاع درجات الحرارة نهارا في ظل الموجة الحارة التي تشهدها المحافظة، وصعوبة الحركة والتسوق نهارا بالتزامن مع مواعيد الإغلاق الجديدة التي تم تطبيقها.

وأضاف بعد العرض على رئيس مجلس الوزراء، قرر تعديل مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لـ11 مساء بدلاً من 9 مساء وذلك اعتبارا من اليوم السبت 8 مايو 2021، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين وأصحاب المحال والحد من التزاحم.

وأهاب الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وهذا لم يحدث وتم الرجوع إلى المواعيد السابقة، التي أقرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضي وفق لجنة كورونا.