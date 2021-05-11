«تاج الدين»: كل شيء يمكنه نقل عدوى كورونا.. حتى حمامات السباحة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشؤون الصحية، إن كل شيء يمكنه نقل عدوى كورونا، ليس بالضرورة عن طريق المياه، لكن وجود أشخاص أو أي شخص مصاب بالفيروس أو بالمرض ولم تظهر عليه أعراض أو أعراض غير واضحة قد يكون معديا، ولهذا السبب التجمع أو التكدس أو وجود أعداد كبيرة في مكان واحد بما فيها حمامات السباحة، حتى هذه اللحظة يجب أن يتخذ كل الإجراءات الوقائية، لأن كل شيء يمكن أن يحدث عدوى.

ووجه «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، الشكر والتقدير لهيئة الشراء الموحد المصرية واللواء بهاء زيدان، والذي يعمل في صمت شديد، ويسعى بمفاوضات مع الشركات والجهات الموردة للوصول لأشياء مهمة للغاية، أولها توفير الأجهزة والمعدات الكبيرة اللازمة، ولدينا مخزون استراتيجي منها، إضافة لتوفير قطع الغيار، والصيانة الدائمة للأجهزة والمعدات.

وأشار إلى أن الهيئة توفر الأجهزة والمعدات والأدوية واللقاحات، إضافة لأحسن جودة ومواصفات قياسية لهذه الأجهزة، لتقديمها بأفضل سعر ممكن وتوفير واستمرارية الصيانة لهذه الأجهزة والمعدات، جهد كبير جدا، متابعا: «إحنا متابعين بدقة شديدة جدا، وكل المواصفات القياسية والجودة وضمان الصيانة والمعدات وتوفير احتياطي استراتيجي في منتهى الأهمية».

ولفت إلى أن هناك جهودا دولية ومؤسسات دوائية تحاول الوصول لدواء ضد كورونا، ولكن حتى هذه اللحظة الوصول لهذا العقار أو الدواء لمعالجة المرض وليس تطعيم للوقاية، وكل الأدوية التي تنتج أو تستخدم في علاج الفيروسات لمحاولة تأثيرها على الفيروس هي أدوية قديمة ومعروفة لكن لم يعلن أو يسجل حتى الآن دواء بهذا الفيروس والوقاية ما زالت هي أهم شيء لمقاومة الفيروس.