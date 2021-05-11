612 إصابة بالقدس و20 شهيدا في غزة حصيلة العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، فجر اليوم، عن حصيلة الشهداء والإصابات نتيجة العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس، وقطاع غزة منذ أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، وجاءت الحصيلة على النحو التالي:

اقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي صباح أمس الاثنين، «المسجد الأقصى المبارك»، وعلى إثرها اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في المسجد ومحيط البلدة القديمة، أسفرت عن وقوع 612 إصابة، نقل للمستشفيات 411 إصابة.

-القدس: 612 إصابة، نقل للمستشفيات 411 إصابة.

-قطاع غزة: 20 شهيداً بينهم 9 أطفال و95 إصابة بجروح مختلفة.

-مجمع فلسطين الطبي «رام الله»: 9 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

-المستشفى الميداني في قلنديا: 37 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

-مستشفى جنين الحكومي: 1 بالرصاص الحي في الفخذ، 1 استنشاق غاز مسيل للدموع.

-مستشفى طولكرم الحكومي: 1 بالرصاص الحي في اليد، 1 استنشاق غاز مسيل للدموع.

-مستشفى الخليل الحكومي: 7 بالرصاص الحي، 10 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، 10 نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع.

-مستشفى بيت جالا الحكومي: إصابة بقنبلة غاز مسيل للدموع في الصدر.

-مستشفى رفيديا الحكومي ( نابلس): 2 بالرصاص الحي، إحداها بالفخذ متوسطة واخرى بالقدم، 1 بقنبلة غاز مسيل للدموع

وامتلأت المستشفيات الفلسطينية بالقدس الشرقية بالمصابين نتيجة المواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث فقد العديد منهم عيونهم على إثر إصابتهم بالرصاص المطاطي.

وقال مدير عام مستشفى «المقاصد» عدنان فرهود، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن 100 مصاب وصلوا أمس الاثنين إلى المستشفى للعلاج وأن نحو 200 شخص وصلوا إلى المستشفى منذ بدء المواجهات الجمعة الماضية.

وأضاف فرهود، أن غالبية إصابات أمس الاثنين كانت في الرأس والصدر والأطراف العلوية والسفلية، موضحا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت التسبب بإصابات خطيرة، موضحا: «عندما تقصد إيذاء شخص تقوم بإطلاق النار على رأسه»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.