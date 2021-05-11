عاجل.. السعودية تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المسجد الأقصى

أدانت المملكة العربية السعودية، بأشد العبارات، الاعتداءات التي قامت بها قوات الاحتلال لحرمة المسجد الأقصى المبارك، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداءات السافرة التي قامت بها قوات الاحتلال، لحرمة المسجد الأقصى المبارك، ولأمن وسلامة المصلين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».

السعودية تدعو المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد

ودعت السعودية، المجتمع الدولي لتحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التصعيد، وضرورة وقفه الفوري لأعماله التصعيدية، التي تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على وقوف الرياض إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم جميع الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال والوصول لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وكانت مواجهات اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة، على إثر اقتحام قوات الاحتلال، للمسجد، ما أدى إلى إصابة أكثر من 300 فلسطيني.