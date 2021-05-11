سيارة بـ«بدال».. فريق مصري يحصل على المركز الـ23 في مسابقة عالمية

قال محمد صلاح عبدالهادي، مسؤول فريق في جامعة أسيوط فاز بالمركز الأول محليا والـ 23 عالميا في مسابقة لتصميم المركبات، إنهم يشاركون للمرة الثانية في هذه المسابقة، وهناك فرق تشارك منذ 2002، ولديهم خبرة كبيرة، معربا عن أمله في الحصول على المركز الأول خلال المرة المقبلة التي سيشاركون فيها بالمسابقة.

وأضاف «صلاح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى الفضائية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، الاثنين، أن السيارة التي ابتكروها يمكن أن تسير بسرعة أكبر رغم بذل مجهود أقل، وبها منظومة تروس تأخذ أقل مجهود من الإنسان وتحوله إلى قوة دفع كبيرة تساعد في تسيير المركبة.

وتابع مسؤول الفريق، أن هذه المركبة يمكن أن تسير على سرعة 70 كيلومترا في الساعة، مشددا على أن «زيها زي العجلة، وهي مركبة لفرد واحد حتى الآن» ومتاح أن تكون لأكثر من فرد، ولكن المسابقة من بين شروطها أن تكون السيارة لفرد واحد، ولذلك التزموا بقواعد المسابقة.

وشدد على أنهم ما زالوا طلبة ولذلك فإن هدفهم الأول هو التعلم، وسوف يقدمون هذه السيارة في مسابقة أخرى بعد تطوير بعض المميزات فيها.

كان الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، أعلن منذ أيام فوز فريق طلابي من أبناء الجامعة بالمركز الأول محلياً على مستوى الجامعات المصرية و23 عالمياً في مسابقة HPVC (Human powered vehicle) المقامة فى الولايات المتحدة بنظام الـ«أون لاين».

وأوضح أن الفريق كان مكونا من 20 طالبا وطالبة، والمسابقة عبارة عن تصميم وتصنيع مركبة تعمل بالطاقة البشرية، وشهدت منافسة من فرق طلابية من 79 جامعة من مختلف دول العالم، وهي مسابقة.