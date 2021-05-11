إصابات «كورونا» عالميا تقترب من 160 مليون حالة

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على مستوى العالم، إلى 159 مليونا و596 ألفا و606 حالات، كما وصلت الوفيات إلى 3 ملايين و317 ألفا و492 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس، 137 مليونا و259 ألفا و864 حالة.

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي سجل 14 حالة إصابة جديدة بـ«كورونا» وافدة من الخارج، أمس الاثنين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأشارت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي وفيات جديدة تتعلق بالفيروس.

وبلغ إجمالي إصابات «كورونا» في البر الرئيسي للصين، 90783 حالة، في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أوضحت مجلة «ويكلي للمركز الصيني للسيطرة على الأمراض»، أن مقاطعة قوانجدونج جنوبي الصين اكتشفت إصابتين وافدتين بطفرة كورونا. وكان هذا هو الكشف الرابع لطفرة الفيروس بعد اكتشاف السلالة البريطانية « 501 واي.في1» وطفرة جنوب إفريقيا «501 واي.في2» والسلالة النيجيرية «بي.1.525» في المقاطعة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 1879 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، الويم، أنه تم تسجيل 511 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، منها 483 إصابة محلية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 128283 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية.

وسجلت السلطات الكورية الجنوبية، 4 حالات وفاة جراء الإصابة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 1879 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات المكسيك إلى 21989 حالة

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 104 وفيات و704 إصابات جديدة بـ«كورونا» في الـ24 ساعة الأخيرة، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس، إلى 21989 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 366496 حالة.

من جانبها، قررت السلطات الصحية في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، السماح لفئة من الأطفال بتلقي لقاح «فايزر-بيونتك» المضاد للفيروس، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكانت إدارة «الغذاء والدواء الأمريكية»، خفضت عمر الأشخاص الذين يجوز لهم تلقي اللقاح في الولايات المتحدة، إلى 12 عاما، وهي خطوة من المتوقع أن تتيح إعطاء ملايين التطعيمات الإضافية.

من جانبها، نصحت السلطات الصحية في كندا، أمس الاثنين، باستمرار أوامر البقاء في المنزل في «مقاطعة أونتاريو» الرئيسية، حتى تشهد المقاطعة انخفاضا كبيرا في حالات الإصابة.

وأشارت وزيرة الصحة في المقاطعة، كريستين إليوت، إلى أن الانحدار الهابط منذ ذروة الموجة الـ3 في أبريل الماضي، ليس كافيا للتراجع عن الإجراءات التقييدية.

وأضافت إليوت، أن المقاطعة تبحث عن انخفاض كبير جدا في عدد الحالات ودخول وحدة العناية المركزة قبل رفع ترتيب.

عشرات الجثث يعتقد أنها لمتوفين جراء «كورونا» على ضفاف «نهر الجانج»

وفي الهند، أشار مسؤولون هنود، أمس الاثنين، إلى أن عشرات الجثث التي يعتقد أنها تعود لمتوفين جراء «كورونا» ألقت بها المياه على ضفاف «نهر الجانج» في شمالي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال مسؤول محلي يدعى «أشوك كومار»، إن مياه النهر جرفت نحو 40 جثة إلى ضفتيه في منطقة بوكسار بالقرب من الحدود بين بيهار وأوتار برادش، وهما أفقر ولايتين في الهند.

وأضاف كومار لوكالة الانباء الفرنسية «فرانس برس»: «أعطينا توجيهات للمسؤولين المعنيين بالتخلص من جميع الجثث إما بدفنها وإما حرقها».

من جانبه، أوضحت تقارير إعلامية: احتمال أن يصل عدد الجثث في النهر إلى 100، كما نقلت عن مسؤولين آخرين قولهم، إن بعضها كان منتفخا ومحترقا بشكل جزئي ويمكن أن تكون قد ألقيت في مياه النهر منذ أيام.

وحذر الأطباء في الهند مواطنيهم من استخدام «روث البقر» في عالاج «كورونا»، واشار الأطباء، إلى عدم وجود أي دليل علمي على فعالية الروث الذي قد يؤدي استخدامه إلى انتشار أمراض أخرى، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي أفريقيا، قالت «المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض»، إن إجمالي إصابات فيروس كورونا الجديد في إفريقيا وصل حتى أمس الاثنين إلى 4635599 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 124434، فيما وصلت مجموع حالات الشفاء إلى 4190714 حالة.