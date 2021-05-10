المترو يحذر من زيادة إصابات كورونا ويطالب الركاب بارتداء الكمامة

حذرت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، اليوم، جميع الركاب بالخطوط الثلاثة للمترو، من تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا، طبقًا للبيانات الرسمية لوزارة الصحة، مطالبة جموع الركاب بالالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر العدوى بفيروس كورونا، مؤكدة أنه لا يوجد أى قرار رسمي بتقليل ساعات العمل خلال عطلة عيد الفطر المبارك، تزامنًا مع تطبيق قرارات الغلق الساعة 9 مساءً لمدة أسبوعين، بسبب ذروة كورونا.

وأكدت شركة مترو الأنفاق، أن جميع المحطات والقطارات تخضع لعمليات تعقيم وتطهير بصفة دورية، لمواجهة ذروة فيروس كورونا، لتوفير الحماية والسلامة للركاب، موضحة أنه يجب على الركاب الالتزام التام بارتداء الكمامات الطبية، داخل عربات القطارات والمحطات.

وشدد أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، على ضرورة التزام جميع الركاب بارتداء الكمامات الطبية، أثناء استقلال القطارات، موضحا أن هناك غرامات فورية تفرض على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، مؤكدًا أن غرامات المخالفين تبدأ بـ50 جنيها وتصل إلى 4 آلاف جنيه، وتحصل الغرامات بشكل فوري.

وأعلن عبدالهادي، فى تصريحات لـ«الوطن»، عن تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60 كم/س بدلًا من 80 كم/س، على مدار الأيام التى تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث تم إصدار تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، في هذا الطقس الحار.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن تخفيض سرعات القطارات تزامنا مع الموجه الحارة أمر طبيعي، للحفاظ على سلامة مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، منوها إلى أن حركة القطارات منتظمة على الخطوط الثلاثة للمترو، تزامنا مع تطبيق خامس أيام ساعات غلق المحلات والتجمعات بسبب ذروة فيروس كورونا، موضحا أن الشركة وفرت الكمامات الطبية لبيعها في شبابيك حجز التذاكر، لمنع استقلال أي راكب القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.