ارتفاع حصيلة إصابات كورونا عالميا إلى 157.5مليون.. والصين: صفر وفيات

ارتفع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، عالميا إلى 157530729 حالة، كما وصلت الوفيات إلى 3283727 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء من الفيروس،134954947 حالة.

وفي الصين، قالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، اليوم، إن البر الرئيسي الصيني أبلغ عن 7 حالات إصابة جديدة بالفيروس، أمس الجمعة، جميعها وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وأضافت اللجنة الصينية، في تقرير يومي، أنه تم تسجيل 4 حالات جديدة مشتبه بإصابتها، جميعها وافدة من خارج البر الرئيسي، بينما لم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس، أمس الجمعة.

ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» في كوريا الجنوبية إلى 126745 حالة

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت «الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض»، اليوم، تسجيل 701 إصابة جديدة بـ«كورونا» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 126745 حالة، وفقا لما ذكرته وكطالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

كما سجلت السلطات الكورية الجنوبية، 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بـ«كورونا»، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 1865 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات «كورونا» في البرازيل إلى 419114 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 78886 إصابة جديدة بالفيروس، و2165 وفاة، في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى حوالي 15.1 مليون، بينما وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 419114 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي المكسيك، سجلت وزارة الصحة، 3043 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2361874 حالة، فيما سجلت السلطات، 484 وفاة، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء الإصابة بـ«كورونا»، إلى 218657 حالة.

«الصحة العالمية»: الفيروس يمتلك طاقة حركية هائلة في بعض الدول

وقال مدير الطوارئ بمنظمة «الصحة العالمية»، مايكل رايان، إن العدد الهائل من حالات الإصابة بـ«كورونا» مدفوع جزئيا بظهور متحورات الفيروس، محذرا من أن تخفيف تدابير السيطرة قد يؤدي إلى تفاقم الفيروس.

وأضاف رايان، أن الفيروس يمتلك طاقة حركية هائلة في بعض الدول، وأن القادة الذين يعتقدون أن التطعيم وحده سيوقف الوباء مخطئون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبها، أعلنت «المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض»، أنه بإمكان الوافدين إلى الولايات المتحدة استخدام بعض فحوص «كورونا» الذاتية لتلبية متطلبات دخول الأراضي الأمريكية.

وناشدت «المفوضية الأوروبية»، أمس الجمعة، الولايات المتحدة وغيرها من كبار منتجي اللقاحات المضادة لـ«كورونا»، تصدير لقاحاتهم.

«دير لاين»: الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي تصدر اللقاحات على نطاق واسع

وقالت رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، على هامش القمة الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي هو الجهة الوحيدة التي تصدر اللقاحات على نطاق واسع، مشيرة إلى أن نحو 50% من اللقاحات المنتجة يتم تصديرها إلى 90 دولة، بما في ذلك عبر آلية "كوفاكس" التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إفريقيا، شددت الرئيسة التنزانية، سامية حسن، على أهمية الكمامات في مكافحة «كورونا» متخلية عن سياسة سلفها الراحل جون ماجوفولي المثيرة للجدل وتشكيكه في وجود الفيروس أصلا.

وارتدت «حسن»، الكمامة خلال حديثها مع مجموعة من كبار السن في العاصمة التجارية «دار السلام»، كما ارتدى كبار المسؤولين الحكوميين والأمنيين الذين كانوا برفقتها، الكمامات.