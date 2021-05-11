توم كروز يبقى تحت الماء 6 دقائق ونصف.. وهنيدي ساخرا: أقدر بس بالثواني

يحرص الفنان محمد هنيدي على مشاركة جمهوره آراءه بين الحين والآخر بطريقته الخاصة وبشكل كوميدي، آخر هذه التعليقات كانت موجهة للفنان العالمي توم كروز.

وعلق «هنيدي» على صورة نشرتها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مبرزة قدرة «كروز» في حبس أنفاسه تحت الماء لـ 6 دقائق ونصف، أثناء تصوير فيلم «المهمة المستحيلة».

وعلقت الصفحة على الصورة: «توم كروز قدر يحبس أنفاسه أكثر، من ست دقايق كاملة في فيلم المهمة المستحيلة، وانت جرب الآن وقلنا حبست أنفاسك قد إيه؟»، ليسارع «هنيدي» في الإجابة على السؤال، قائلا: «ستة بردو بس بالثواني».

وأثار تعليق الفنان محمد هنيدي سخرية المتابعين، حيث قال أحدهم: «الله عليك يا هنيدي إيه الأرقام القياسية دي؟»، وقال آخر: «إذا تحبس أنفاسك 10 ثواني تسمع الناس قوقك تقول سامحوه الله يرحمه»، وأضاف آخر: «هنيدي جايب ريأكت أكتر من البوست نفسه».

كان محمد هنيدي قد شارك ببطولة فيلم «الإنس والنمس»، والذي عاد من خلاله إلى السينما بعد غياب، وشارك معه في البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، وشريف دسوقي، قصة وإخراج شريف عرفة.