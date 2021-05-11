«متأمنش لحرمة غير أمك».. أبرز 5 تعليقات ساخرة من «هنيدي» لنجوم عالميين

لا تمر مناسبة أو حدثا ما إلا ويجد جمهور الفنان محمد هنيدي يشاركهم في سخريته وممازحته المعتادة على منصات السوشيال ميديا، بالإضافة لمساهمته المعتادة إلى التريندات التي تتصدر منصات التواصل الاجتماعي، ليصبح بذلك من أنشط الفنانين المتفاعلين مع جمهورهم على السوشيال ميديا، ونستعرض في التقرير التالي أبرز 5 تعليقات ساخرة لـ «هنيدي».

كريستيانو رونالدو

أثار الفنان محمد هنيدي بتعليقه على صورة لكريستيانو رونالدو لاعب كرة القدم البرتغالي بصحبة صديقته، نشرها الأخير عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، موجة من التعليقات الساخرة.

كريستيانو نشر صورة من داخل صالة الألعاب الرياضية، يحتضن فيها صديقته، معلقًا «انتهى العمل»، ليعلق هنيدي «امسح البوست يا فنان إحنا في رمضان».

ويل سميث

سخر الفنان محمد هنيدي من واقعة تعرض النجم الأمريكي ويل سميث للخيانة من زوجته جادا بينكيت سميث، عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك».

ونشر هنيدي صورة من فيلم «صعيدي في الجامعة الأمريكية»، واستبدل صورة الفنان أحمد السقا بـ «سميث»، واستعاد الجملة الحوارية في هذا المشهد التي كان نصها: «أنا قولتلك حريم لأ حريم لأ، متأمنش لحرمة في الدنيا دي غير أمك، ولو أبوك طلقها متأمنلهاش».

رامي مالك

ولم يسلم الفنان الأمريكي ذو الأصول المصرية رامي مالك من سخرية «هنيدي»، والذي كتب: «وات اباوت يور فيرست أوسكار».

جاء ذلك خلال لقاء «مالك» مع الإعلامية اللبنانية رايا بن أبي راشد، وذلك بعد حصوله على جائزة الأوسكار عن فيلم Bohemian Rhapsody.

فان ديزل

نشر الفنان محمد هنيدي، فيديو ظهر فيه على طريقة الفنان العالمي «فين ديزل»، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

أشرس قفزة في تاريخ البرنامج ، فين ديزل الوطن العربي Posted by Mohamed Henedy on Wednesday, April 21, 2021

وظهر بالفيديو «ديزل» بوجه الفنان محمد هنيدي، وعلق على الفيديو قائلاً: «هنيدي في دور فين ديزل».

توم كروز

سخر «هنيدي» على صورة نشرتها إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مبرزة قدرة «كروز» في حبس أنفاسه تحت الماء لـ 6 دقائق ونصف، أثناء تصوير فيلم «المهمة المستحيلة».

وعلقت الصفحة قائلة: «توم كروز قدر يحبس انفاسه اكثر. من ست دقايق كاملة في فيلم المهمة المستحيلة، وانت جرب الآن وقلنا حبست أنفاسك قد ايه؟».

ليسارع «هنيدي» في الإجابة على السؤال، قائلا: «ستة بردو بس بالثواني».

كان محمد هنيدي قد شارك ببطولة فيلم «الإنس والنمس»، والذي عاد من خلاله إلى السينما بعد غياب، وشارك معه في البطولة منة شلبي، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، سليمان عيد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، وشريف دسوقي»، قصة وإخراج شريف عرفة