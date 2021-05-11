عمرو مصطفى يعلن عن أول أغنية لفلسطين بلغات العالم: «مش هنكلم نفسنا»

أعلن المطرب والملحن عمرو مصطفى عن تلحينه أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم، وذلك تضامنا مع ما يحدث في القدس وحي الشيخ جراح من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب «مصطفى»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أول أغنية لفلسطين بجميع لغات العالم مش هنقعد نكلم نفسنا طول الوقت حان الوقت لنتحدث بكل لغات العالم في عمل فني ضخم لتصل الرسالة للجميع، قريباً بإذن الله».

وأرفق تعليقا بصورة مكتوب فيها بالإنجليزية: «STOP VIOLENCE»، مدونا بهاشتاجات «أنقذوا حي الشيخ جراح» و«SAVE SHEIKH JARRAH»، و«الشيخ جراح»، وهو ما قابله ترحيب من متابعيه ومشيدين بهذه الخطوة التي ستنقل للعالم معاناة الشعب الفلسطيني وما يواجهونه من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وأثار «مصطفى» الجدل مؤخرا بتوجيهه تصريحات نارية للمطرب عمرو دياب وذلك في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة»، الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، حيث قال إنه يغير منه.

وتابع: «حصل قصص كتير، ونزل لي صورة كان شعري فيها مش مظبوط، يبقى مين اللي بيغير من مين، ومين بيأذي مين؟ ومين اللي نزل الصورة؟ ومين اللي صورها؟ مين اللي وأنا بغني ومنزل ألبومي، تنزل بوسترات في كل حتة عشان مغنيش؟ بس هغني والفترة الجاية هغني».