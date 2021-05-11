سعر الدولار اليوم الثلاثاء 11-5-2021 في البنوك المصرية

استمر سعر الدولار الأمريكي في استقراره بالبنوك الحكومية والخاصة، اليوم، الثلاثاء الموافق 11 مايو، وفي إطار الخدمات اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها نستعرض سعر الدولار في بنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس والمصرف المتحد، وذلك على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجّل سعر الدولار في المصرف المتحد، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجّل سعر الدولار في بنك قناة السويس، 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، نحو 15.60 جنيه للشراء، و15.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية والأجنبية

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو، في بنك مصر 18.91 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع، وسجل نحو 18.92 جنيه للشراء، و19.08 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.91 جنيه للشراء، و19.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الاسترليني في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو، في بنك مصر، نحو 22.01 جنيه للشراء و22.19 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 22.03 جنيه للشراء، و22.21 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 22.00 جنيه للشراء 21.99 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 21.99 جنيه للشراء، 22.20 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجّل الدرهم الإماراتي، في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 11 مايو، في بنك قناة السويس 4.19 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وفي البنك الأهلي المصري، نحو 4.25 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

ووصل سعر الريال السعودي في بداية تعاملات الثلاثاء الموافق 11 مايو، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، فيما سجّل في بنك قناة السويس، نحو 4.09 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، سجل الريال السعودي 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.