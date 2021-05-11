«التعليم»: مجموع الإعدادية يحسب بواقع 280 درجة على «الترم الثاني» فقط

صرحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنَّ الوزارة بالتنسيق مع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، قد انتهيا من الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية في الأول من يونيو المقبل، بلجان مراقبة بالمدارس، وسط تنفيذ إجراءات صارمة ضد كورونا، موضحة أنَّ مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية من 280 درجة، والمواد غير المضافة للمجموع سوف يؤدي فيها الطالب الاختبار من المنزل قبل انطلاق الامتحانات الأساسية، لافتة إلى أنَّ جميع اللجان الامتحانية سيتمّ تعقيمها وتطهيرها بشكل يومي طوال الامتحانات، لتوفير جو آمن للطلاب، في أثناء تأدية الامتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنَّ امتحانات يونيو المقبلة لطلاب الشهادة الإعدادية لن تكون مجمعة، وسيتم امتحان جميع المواد كل مادة على حدا، مشيرة إلى أنَّ الطالب سوف يحاسب بواقع 280 درجة على امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط، فالدرجة التي يحصل عليها الطالب فى امتحان يونيو المقبل ستكون بمثابة درجة نهائية لتنسيق الثانوي العام والتعليم الفني، مؤكّدة أنَّ الطالب لديه فرصة واحدة يجب عليه أن يستغلها بشكل جيد للحصول على درجات تؤهله لتنسيق الثانوي العام إذا كان يرغب في دخوله.

ونوهت وزارة التربية والتعليم، إلى أنَّ امتحان الفصل الدراسي الأول المجمع الذي أدى فيه الطلاب امتحان جميع المواد فى ورقة امتحان واحدة في شهر مارس الماضي لم يخصص له أي درجات، وإنما تمّ تقييم الطلاب اجتياز فقط ومن ثم بمجموع درجات الشهادة الإعدادية على امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنَّ امتحانات الشهادة الإعدادية ستعقد في الأول من يونيو المقبل ورقيا بلجان مراقبة بالمدارس، ولن تؤجل الامتحانات بسبب كورونا، مطالباً جموع الطلاب بالمذاكرة والاستعداد لامتحانات نهاية العام الدراسي، لافتاً إلى أنَّ الوزارة حريصة على مستقبل أبنائها الطلاب، وأنَّها نجحت في تسيير العام الدراسي الحالي رغم الصعوبات والتحديات الناتجة عن فيروس كورونا.

وقال شوقي، في تصريحات لـ«الوطن»، إنَّ هناك تنبيه مهم لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بإلزام جميع الطلاب والمعلمين والمراقبين والمشرفين ورؤساء اللجان، بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال ساعات الامتحان، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من أي مكروه، منوهاً إلى أنَّ أسئلة الامتحانات لن تخرج عن المنهج.