إلغاء الإجازات ورفع الطوارئ.. أبرز إجراءات الشرقية لاستقبال عيد الفطر

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الكتاب الدوري رقم 8 لسنه2021 م برفع درجة الإستعداد القصوى بالقطاعات الخدمية والتنفيذية بنطاق دائرة المحافظة استعدادًا لاستقبال عيد الفطر المبارك وحرصاً على تقديم كافة الخدمات العامة لجموع المواطنين، وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم ونشر الأمن والأمان في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد لمجابهة فيروس كورونا المستجد وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من إنتشاره.

تفعيل غرف العمليات

وأكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والقرى وكافة الجهات المعنية الإلتزام بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام للتعامل مع المشكلات الطارئة وحلها فوراً.

وقرر إلغاء كافة الإجازات لجميع القيادات التنفيذية على مستوى المحافظة وضرورة تواجد مديري المديريات أو وكلائهم الذين يرتبط عملهم بتقديم خدمات للمواطنين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء أو نوابهم للتصرف فيما يطرأ من وقائع وأحداث وإلاخطار بها فوراً.

تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

كما أكد علي ضرورة الاستمرار في التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع أي تجمعات خلال فترة عيد الفطر المبارك والتشديد علي الغلق الكامل لجميع المتنزهات والحدائق العامة والأماكن التي قد تشهد تجمعات وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء، والإلتزام بتطبيق القرارات الوزارية بمواعيد غلق المحلات والمقاهي والكافيهات والمنع التام من تداول وشرب الشيشة وغيرها من الإجراءات السلبية.

تكثيف النظافة بمحيط المساجد

وأشار إلى تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات بمحيط المساجد التي ستشهد صلاة العيد والبالغ عددها 7558 مسجد بنطاق المحافظة مع التطبيق الحاسم للإجراءات الإحترازية والوقائية المتخذه داخلها وعدم إصطحاب الأطفال للحد من انتشار الفيروس وحفاظاً علي صحة وسلامة المجتمع.

منع التعديات على الأراضى الزراعية

وشدد محافظ الشرقية على مدير مديرية الزراعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية والأجهزة الأمنية بتكثيف كافة الجهود وتشديد الرقابه خلال أجازه عيد الفطر المبارك لمنع التعديات على الرقعه الزراعيه و أراضي أملاك الدولة ومخالفات البناء والتعامل مع المخالفه في مهدها بكل حزم وقوه أولاً باول وقبل تطورها دون أي تهاون ، مع إستمرار أعمال التطهير والتعقيم للشوارع العامه والمواصلات ووسائل النقل الجماعي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.

رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

ووجه المحافظ مدير مديريه الشئون الصحيه والإدارات الصحيه التابعه لها بنطاق المحافظة برفع درجه الإستعداد القصوى بالمستشفيات العامة والمركزية والقرى والوحدات الصحيه و تجهيز غرف العمليات والطوارئ لإستقبال أي حالات طارئة خلال أجازه عيد الفطر المبارك.

تعقيم وتطهير

وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف أعمال النظافة والتطهير بجميع شوارع المدن والميادين العامه شرطه المرافق لمنع أي اشغالات بالمخالفه لقرارات الحظر التي قد تحدث خلال اجازه العيد .

كما شدد على ضروره تواجد طاقم إداري وفني بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والمستشفيات العامة والمركزية والقروية والوحدات الصحية في مواقعهم طوال أيام اجازه العيد وقيامهم بأداء الدور المنوط بهم لتفقد أعمال المرافق للتأكد من سلامتها وتقديم الخدمات على الوجه الأكمل لكافه المواطنين واصلاح اي أعطال قد تطرأ خلال أيام العيد.

زيادة السلع

وشدد محافظ الشرقية على وكيل مديرية التموين بالتنسيق مع الشركة القابضة للسلع الغذائية لزياده المعروض من السلع الأساسية بكافه أنواعها لجمهور المواطنين على أن تباع تلك السلع بأسعار مناسبه خدمة لمحدودي الدخل من المواطنين بمراكز المحافظة، مع استمرار المرور اليومي المكثف بالتنسيق مع مباحث التموين والصحه وجهاز شئون البيئة بالمحافظة لمتابعة حركة الأسواق ومحلات الجزارة والأسماك والتأكد من جود المنتجات المعروضه ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية.

حملات مرورية

وطالب رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع إداره مرور الشرقية والإدارات الفرعيه التابعه لها بالمراكز لتكثيف الحملات المرورية والدورية الركبة على الطرق العامه والرئيسيه للتصدي لكافه المخالفات ولتحقيق الإنضباط المروري ومواجهه المخالفين لقرارات الحظر لمنع وقوع حوادث على الطرق والتفاؤل كافة الإحتياطات المرورية لتحقيق أقصى سيوله لحركه السيارات.