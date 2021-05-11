أسامة ربيع: قناة السويس لم تتأثر بأزمة كورونا إلا في أضيق الحدود

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة كانت سباقة في إعادة رؤية شاملة للتطوير والتحديث، وذلك عبر إطلاق استراتيجية تطوير 2023 والتي جاءت استكمالا لقرار الرئيس السيسي التاريخي بحفر قناة السويس الجديدة التي مثلت نقلة نوعية في تاريخ القناة، فكان من الضروري أن يتزامن معها رؤية شاملة للحفاظ على مكانة القناة كأهم وأكثر ممر ملاحي يربط بين الشرق والغرب، وهي الرؤية التي مكنت الهيئة من مواجهات تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وأضاف ربيع خلال حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لعدد من المشروعات التابعة لهيئة قناة السويس، أن الأثر السلبي لم يظهر على قناة السويس إلا في أضيق الحدود، إذ تشمل استراتيجية الهيئة 2023 محاور عدة.

وتابع: يمكن تلخيص هذه المحاور في تطوير المجرى الملاحي وتطوير الاسطول البحري والتحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من الأصول، ونستهدف من خلال هذه الاستراتيجية تأكيد الريادة المطلقة للقناة إقليميا ودوليا، حيث يمر بها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالمية، فضلا عن كونها أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري.