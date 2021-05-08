أسامة ربيع: مليار و960 مليون دولار أرباح قناة السويس في 4 شهور

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن اجتماعهم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان لاطلاعه على الحالة الملاحية في القناة، وأرباحها، موضحا أن القناة حققت أرباحا وصلت إلى مليار و960 مليون دولار في الفترة من 1 يناير 2021 إلى 30 أبريل 2021، بزيادة قدرها 2.8% عن نفس الفترة في العام الماضي، حيث بلغت الأرباح مليارًا و907 ملايين دولار.

وأضاف «ربيع»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية»، المذاع على منصة «شاهد.نت» الإلكترونية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، الجمعة، أن الرئيس يحب دائما الاطمئنان على أخبار القناة.

مناقشة الدروس المستفادة من السفينة الجانحة

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أنهم تحدثوا مع الرئيس عن الدروس المستفادة من واقعة السفينة الجانحة في قناة السويس «إيفرجيفين»، موضحا: «كنا شغالين في خطة استراتيجية لتطوير القناة وسيتم تعديلها لكي تتواكب مع ما حدث، والرئيس أمر بعمل دراسة عن ذلك، وسوف نعرضها عليه خلال أيام قليلة لكي يصدق عليها، ثم تنفيذها».

وأوضح: «عرضنا على الرئيس أيضا أننا هنعمل وحدتين إنقاذ كبار موجودين في بورسعيد والسويس، ويوجد بهما 2 قاطرة بقوة جذب 250 و300 طن، و2 ونش لرفع حاويات وزنها 50 طنا، وارتفاعها 64 مترا، لأن سفينة إيفرجيفين كان بها مشكلة أن الحاويات على ارتفاع 52 مترا، وسنشتري وحدة إنقاذ ومعدات إنقاذ أخرى، وهذه الأمور صدق عليها الرئيس للبدء في تنفيذها، ليكون لدينا الإمكانيات لإنقاذ السفن».

وأكد: «أيضا من الدروس المستفادة من الحادث عمل محاكاة له للتدريس، وهذا بالفعل بدأنا فيه، وكل الأشياء الجديدة التي مررنا بها في الحادث نحاول أن تكون لدينا مستلزماتها لكي لا يتكرر الموقف مرة أخرى».