3 أحاديث عن 29 رمضان.. هل كانت ليلة القدر أمس؟ (فيديو)

تسائل كثيرون حول ما إذا كانت أمس ليلة التاسع والعشرين من رمضان هي ليلة القدر، باعتبارها ليلة وترية، وهي الليلة الوترية الأخيرة في الشهر لاسيما وأنه قد ورد فيها 3 أحاديث ضمن أحاديث كثيرة عن العشر الأواخر وليلة القدر وهي كثيرة ويتحدث أغلبها عن تحري الليلة في العشر الأواخر والوتر من العشر الاواخر.

وقال الداعية شريف شحاتة، والذي أذاع بث مباشر صبيحة أغلب ليالي العشر الأواخر لاسيما الوترية، إنَّه يرجح أن تكون ليلة 25 من رمضان بعدما شعر بأغلب العلامات مكتملة.

ولفت «شحاتة»، في البث المباشر عبر صفحته اليوم، إلى أن الشمس كان لها شعاع أصفر انعكس على السحب والغيوم التي كانت تحجب قرص الشمس لفترة من الوقت، مرجحا أنها كانت ليلة 25 من رمضان، وأشار إلى أنها مجرد اجتهادات سائلا الله القبول.

الأحاديث الشريفة

وفيما يلي الأحايث النبوية الشريفة التي وردت في الْتِماسها في التَّاسعة والسَّابعة والخامسة من العَشر:

(1) عن ابنِ عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهُما أنَّ النبيَّ صلَّ الله عليه وسلَّمَ قال: (الْتمِسوها في العَشر الأواخِر من رمضانَ؛ لَيلةَ القَدْر في تاسعةٍ تَبقَى، في سابعةٍ تَبقَى، في خامسةٍ تَبْقَى) رواه البخاريُّ (2021).

(2) عن ابن عبَّاس رضِيَ اللهُ عنهُما: قال: قال رسولُ الله صلَّ الله عليه وسلَّمَ: (هِي في العَشر، هي في تِسع يَمضِين، أو في سَبْعٍ يَبقَين)؛ يعني: ليلةَ القَدْر. رواه البخاريُّ (2022)

(3) عن عُبادةَ بن الصَّامتِ قال: خرَج النبيُّ صلَّ الله عليه وسلَّمَ ليُخبِرَنا بليلةِ القَدْر، فتَلاحَى رجُلانِ من المسلمين، فقال: (خرجتُ لأُخبِرَكم بليلةِ القَدْر، فتَلاحَى فلانٌ وفلانٌ؛ فرُفِعتْ! وعسى أنْ يكونَ خيرًا لكم؛ فالْتمِسوها في التَّاسعةِ والسَّابعةِ والخامسةِ) رواه البخاريُّ (2023)، ومسلم (1174)

والمعنى: في ليلة التاسع والعشرين وما قبلها من الوتر، أو في ليلة الحادي والعشرين وما بعدها من الوتر، أو في ليلة الثاني والعشرين وما بعدها من الشفع.