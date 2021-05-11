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السيسي عن السد الإثيوبي: مسار التفاوض محتاج صبر و«متستعجلوش النتائج»

حقوق مصر المائية محدش يقدر يتجاوزها.. المفاوضات شاقة واحنا بنضغط

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محمد عزالدين
12:12 م | الثلاثاء 11 مايو 2021
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تطرق الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من مشروعات تطوير قناة السويس، إلى ملف السد الإثيوبي، قائلا: «نيجي لنقطة تانية، إنتو قالقكم يا مصريين، وقالقني أنا كمان، واتكلمت فيها قبل كده، موضوع السد والتفاوض بشأنه».

وأضاف «السيسي»: «أنا كل اللي هقول لكم حاجة واحدة بس، إنتم من فضلكم اقلقوا ده طبيعي لأن ده حياة، لكن لازم تكونوا متأكدين إن مسار التفاوض محتاج صبر وتأني، متستعجلوش النتايج».

وتابع: «لكن واثقين من الله سبحانه وتعالى وفي بلدكم وفي قدراتها إن الحفاظ على حقوق مصر المائية ده أمر زي ما قولت قبل كده مش ممكن حد هيتجاوزه، بس متستعجلوش، كل الأمور ليها ترتيبها وتدبيرها، والتفاوض عملية شاقة وصعبة، واحنا بنضغط».

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