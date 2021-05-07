الرئيس السيسي يمازح مواطنين ناشدوه بتخفيف الحظر: «الكمامة فين؟»

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مجموعة من المواطنين خلال جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة.

وأثناء الجولة التفقدية التقى المسؤولين بعدد من مواقع العمل بشأن سير الخطوات التنفيذية الراهنة، وبعدما انتهى من حديثه معهم، وجه أحدهم بإحضار المواطنين الذين كانوا يقفون في محيط أماكن تواجده، قائلا: «هات لي الناس دي».

ووجه المواطنون التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال أحدهم: «فك على الحظر شوية يا ريس»، وقال آخر: «الله ينصرك»، وناشد آخر رئيس الجمهورية: «ارفع الحظر شوية».

وقال الرئيس السيسي موجها حديثه لهم وممازحا إياهم: «الكمامة فين؟! مش تلبسوا الكمامة دي؟! كل سنة وأنتم طيبين».