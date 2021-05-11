عاجل.. الجيزة تعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية: تبدأ 5 يونيو

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومجدى الجيار وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، جدول امتحان شهادة إتمام الصف الثالث الاعدادي عام ولغات للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/2021، وتبدأ الامتحانات في الفترة من 5 إلى 10 يونيو 2021.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، أنّ طلبة وطالبات تعليم الجيزة يؤدون يوم السبت 5 يونيو امتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 6 يونيو مادة اللغة الأجنبية ويوم الإثنين 7 يونيو مادة العلوم.

وأضافت في بيان لها، يؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 8 يونيو مادة الجبر والإحصاء، ويوم الأربعاء 9 يونيو مادة الهندسة وتختم الامتحانات يوم الخميس 10 يونيو بمادة الدارسات الاجتماعية.

وشدد الجيار على اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية من تعقيم وتطهير المدارس يوميا، وعقب الانتهاء من أداء الامتحانات بمدارس تعليم الجيزة والالتزام بارتداء الكمامة للجميع، واتباع التعليمات الصادرة بالتباعد وعدم التلاحم والحد من التكدس والتزاحم تطبيقا لخطة الدولة والمحافظة في مواجهة فيروس كورونا.

وقال الجيار لـ«الوطن»، إنّه سيتم إعلان الجدول لجميع الطلاب الليلة، وسيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس بالتزامن مع عقد الامتحانات.