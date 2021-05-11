مدير التعليم الخاص بالقاهرة: غير مسموح بربط الامتحانات بالمصروفات

كشف الدكتور محمد صلاح، مدير وحدة التعليم الخاص بمحافظة القاهرة، عن أنّه غير مسموح لأي من المدارس الخاصة ربط توزيع امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي الحالي 2021، بالمصروفات الدراسية، موضحا أنّه حال رفض المدرسة تسليم الامتحانات للطلاب بسبب عدم دفعهم المصروفات الدراسية، فيمكن للطالب أن يتقدم بشكوى في الإدارة التعليمية وسيتم البت فيها مباشرة.

وأضاف صلاح في حواره لـ«الوطن»، أنّ وحدة التعليم الخاص بالمحافظة حريصة على متابعة سير العملية التعليمية في المدارس الخاصة، مشيرا إلى أنّه جرى غلق عدد من المدارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وإلى نص الحوار..

ما هو دور وحدة التعليم الخاص بالمحافظة؟

وحدة التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، لها دور مهم في متابعة سير العملية التعليمية بمختلف المدارس، من نواحي مختلفة، أبرزها النواحي القانونية التي توضح الإجراءات والتعليمات التي يجب تنفيذها في جميع المدارس بالنسبة للطلاب والمعلمين، والنواحي الفنية والنواحي المالية المتعلقة بآلية العمل والمصروفات الدراسية وتسديدها من قبل الطلاب، ورواتب المعلمين.

ماذا عن ربط المصروفات الدراسية بتوزيع امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع؟

لا يصح تماما بربط المصروفات الدراسية بتوزيع استمارات امتحانات المواد التي لا تضاف لمجموع الطالب في نهاية العام الدراسي، وهو إجراء غير قانوني.

هل تم التنبيه على المدارس بذلك؟

نعم تم التأكيد على جميع المدارس الخاصة بالمدرسة بعدم ربط تسديد المصروفات الدراسية بتسليم الطالب الامتحانات التي لا تضاف للمجموع.

وفي حال رفض المدرسة الخاصة تسليم الطالب الامتحانات؟

يتقدم الطالب بشكوى للإدارة التعليمية التابعة لها للمدرسة، وسيتم البت فيها مباشرة.

ماذا عن حجب النتيجة بسبب المصروفات الدراسية؟

يحق للمدرسة حجب نتيجة الطالب حال عدم سداده المصروفات الدراسية، وبعد سداد المصروفات يتم إعلانها مباشرة.

لأي مدى تسهم وحدة التعليم الخاص في رفع مستوى العملية التعليمية؟

نسعى لتقديم تعليم مختلف تماما عن المدارس الحكومية، ونهتم بجوانب الأنشطة الفنية وتنمية مهارات الطالب والتعليم، ونعمل على تقييم الطالب بصفة مستمرة ومعرفة جوانب القوة والضعف لديه، ونعمل على رفع مستواه التعليمية.

ماذا عن المعلمين؟

حريصون على اختيار المعلمين الذين حصلوا على العديد من الدروات التأهيلية في العملية التعليمية، والدورات الخاصة بالتقنيات الحديثة والتعامل مع التكنولوجيا، إضافة إلى مستوى اللغة الأجنبية الأولى.

هل تم إغلاق مدارس خاصة بسبب فيروس كورونا المستجد؟

نعم أغلقنا عددا من المدارس الخاصة بسبب فيروس كورونا المستجد، وكثّفنا الإجراءات الاحترازية في المدارس للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

ماذا عن نتائج الطلاب؟

سيتم إعلان نتيجة الطلاب في موعد إعلان نتيجة طلاب المدارس الحكومية، لمختلف صفوف النقل، والصفين الأول والثاني الثانوي.

ماذا عن الاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية؟

سيتم تكثيف الإجراءات الاحترازية في جميع المدارس بالتزامن مع عقد الامتحانات، إضافة إلى توزيع الطلاب على اللجان الامتحاينة بما يحافظ على التباعد الاجتماعي.

هل هناك متابعة للطلاب بعد انتهاء العام الدراسي؟

حريصون على شرح حصص تعليمية مفيدة لجميع المراحل التعليمية إلكترونيا، إضافة إلى تنفيذ مجموعة من الأنشطة وتنمية المواهب لجميع الطلاب.