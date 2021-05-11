تصريحات الرئيس السيسي عن مسلسل الاختيار 2.. أيام مرت بتضحيات شعب مصر

الدراما والواقع وجهان لعملة واحدة، حيث اعتمد معظم مخرجي الأعمال الدرامية لرمضان 2021، على توثيق الأحداث السياسية التي مرّت بها مصر خلال السنوات الماضية، ومن أبرز تلك الأعمال مسلسل «الاختيار2» للمخرج بيتر ميمي، الذي حقق نجاحا كبيرا على مدار الـ 28 حلقة .

تصريحات الرئيس السيسي عن مسلسل الاختيار 2

ومن جانبه تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور الدراما وتأثيرها في نفوس المصريين، قائلا: «الدراما تناولت خلال شهر رمضان أحداث كثيرة جدا مرت على المصريين، فأنا أتصور الدارما اللي اتقدمت ولازم تقدم أكتر من كدا واتكلمت في أحداث كتيرة حصلت بعد ما تجاوزناها بشكل كبير، وفكرتنا بأيام صعبة مرّت علينا، ومرت بفضل الله أولا ثم بتضحيات المصريين».

الرئيس السيسي عن مسلسل الاختيار 2

وأضاف الرئيس السيسي عن مسلسل الاختيار 2: «الأيام دي ممرتش غير بتضحيات شعب مصر»، هكذا تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ذكريات الـ 7 سنوات الماضية في مصر قائلاً، «كل أسرة قدمت شهيد في قطاع من قطاعات الدولة من جيش وشرطة وقضاء والمساجد والكنائس، كل ده كان مشاركة وتمن تم تسديده لمكافحة الإرهاب».

معلومات عن مسلسل الاختيار2

مسلسل الاختيار 2، من إخراج بيتر ميمي، الذي اختار له عنوان «رجال الظل»، وهو الجزء الثاني من العمل الذي عرض العام الماضي، ويتناول المسلسل بطولات رجال الشرطة المصرية في مواجهة اﻷخطار التي تعرض لها الوطن بعد سقوط جماعة الإخوان اﻹرهابية في العام 2013، مع التركيز على أحداث فض اعتصام رابعة، وأحداث كرداسة، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

والعمل بطولة أحمد مكي وكريم عبدالعزيز وأسماء أبو اليزيد وإنجي المقدم وبشرى وإياد نصار وهادي الجيار وأحمد حلاوة وليلى عز العرب ورياض الخولي وأحمد شاكر عبداللطيف؛ وأحمد سعيد عبدالغني وعمر الشناوي وطارق صبري، كما يشارك عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم ماجد الكدواني وكريم فهمي ومحمد كيلاني وفتحي عبدالوهاب وسهر الصايغ وهشام ماجد وأشرف عبدالباقي وأحمد فهمي وعبدالرحيم حسن.