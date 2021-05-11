شيرين عن مسلسلات رمضان: بنشوف الاختيار 2.. ولعبة نيوتن عظيم.. ويسرا تجنن

كشفت الفنانة شيرين عبدالوهاب، عن الأعمال الفنية التي تتابعها في شهر رمضان هي وزوجها الفنان حسام حبيب، وعلى رأسها مسلسل «الاختيار2»، قائلة: «مسلسل الاختيار جنن حسام، ومش عارفة أعمل إيه، حسام 24 ساعة قاعد يتفرج على أفلام وثائقية، ولازم تيجوا تلحقوه مش عارفة أعمل إيه؟، وجده هو اللي عمل صاروخ الظافر والقاهر أيام الرئيس عبدالناصر، حسام ومامته والله العظيم عشاق للبلد وسيادة الرئيس».

وأضافت «عبدالوهاب»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية»، المذاع على شاشة قناة «mbc مصر 2»، خلال شهر رمضان، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب: «كل المسلسلات كويسين، وبحيي حمادة هلال عامل مسلسل عظيم، حلو أوي لشهر رمضان، وطبعا منى زكي ومحمد ممدوح في لعبة نيوتن حاجة عظيمة، حاجة حلوة أوي، ومتابعة ياسمين عبدالعزيز في اللي مالوش كبير، وأستاذ يحيى الفخراني والقاهرة كابول، ويسرا تجنن، ومش عاوزة أنسى قصي الخولي».

وقررت الفنانة شيرين عبدالوهاب، منذ فترة الابتعاد عن «السوشيال ميديا» والاكتفاء بالإعلان عن آخر أخبارها فقط، وبررت شيرين في فيديو سابق سبب الابتعاد أن عددا من الحاقدين أوصلوها لهذا الأمر بسبب التشكيك في وطنيتها لذلك فضلت الابتعاد.

أعلنت الفنانة شيرين عبدالوهاب، سبب ابتعادها الفترة الماضية عن السوشيال ميديا، من خلال فيديو لها عبر حسابها بـ«تويتر».

وقالت شيرين: «ابتعدت عن السوشيال ميديا لأني شخص حساس، وتأثرت كثيرا بالكلام اللي قالوه شوية ناس شككوا في وطنيتي وانتمائي، لذلك ابتعدت وحبيت أقول لهم مش عايزة شكر».