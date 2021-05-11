تطعيم 37565 من العاملين بالقطاع السياحي بلقاح كورونا بالبحر الأحمر

كشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن الانتهاء من تطعيم 37565 من العاملين بالقطاع السياحي بالفنادق السياحية بلقاح كورونا بمدن البحر الأحمر.

وأضاف أنه يتم حاليا تطعيم العاملين بشركات السياحة ومن المستهدف تطعيم مائة ألف شخص في القطاع السياحي بالبحر الأحمر وذلك بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، تقود حملة لتطعيم العاملين بالقطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر كخطوة أولى باعتبار أنهم أكثر محافظتين جذبا للسائحين.

ومن جانبه أشار سامح جمعة نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة فنادق سياحية بالغردقة، إلى أن تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بهم سيزيد من التدفقات السياحية الوافدة لهم لما ترسله من رسائل طمأنة للسائحين الوافدين بأن من سيتعاملون معهم حصلوا على اللقاح المضاد للفيروس كما أصبح تطعيم العاملين بالقطاع السياحي ميزة تنافسية تحاول الدول السياحية للوصول إليها لجذب المزيد من السائحين في ظل التنافس الشديد لاستقطاب أكبر عدد من السائحين مع التراجع الاقتصادي بدول العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا.

وأكد أن التطعيمات للعاملين بالسياحة خطوة رائعة من قبل القيادة السياسية أسوة بالدول المتقدمة للحفاظ على قطاع السياحة، وتشير إلى جاهزية جميع المنتجعات السياحية بمدن محافظة البحر الأحمر في المدينة لاستقبال مختلف الوفود وبأي أعداد خلال موسم السياحي للعام الجاري 2021 .