أشاد بدورها.. الرئيس السيسي «من جمهور دراما رمضان»: وضحت الصورة

يتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي الدراما الرمضانية باهتمام، خاصة التي توثق لأحداث حقيقة عاشها وعاصرها شعب مصر، مثل مسلسل الاختيار 2، وهو ما أشاد به خلال كلمته اليوم صباح اليوم، في جولته التفقدية لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وافتتاحه لعدد من المشروعات التي تتبع الهيئة.

السيسي يشيد بدور الدراما الرمضانية

وتحدث الرئيس السيسي في كلمته عن الدور الذي لعبته الدراما الرمضانية، قائلًا إنَّ الدراما في شهر رمضان تناولت أحداثًا كثيرة مرت على الشعب المصري، وتم تجاوزها بفضل الله وتضحيات الأسر المصرية، التي قدمت شهداء في كل قطاعات الدولة: «الجيش والشرطة والقضاء والكنائس والمساجد وغيرها»، حسبما ذكر، مضيفًا أنَّها فترة صعبة لن يمكن نسيانها، ومن الضروري أن تستمر الدراما في تناول أحداث أخرى.

السيسي: توقعنا من 2013 مواجهة «إرهاب محتمل»

وأوضح رئيس الجمهورية أنَّ تضحيات المصريين كانت الثمن الذي تمّ تسديده لمكافحة الإرهاب، لافتًا إلى أن الدولة ذكرت في 24 يوليو من عام 2013 أنها ستواجه «إرهاب محتمل»، وفقًا لرؤوية وتقديرات الموقف واستشراق المستقبل: «كنا عارفين إن في تحدي هيقابلنا وقابلنا، وكنت ساعات أشوف ناس بتتهز وتتلخبط، لكن ده كان رد فعل طبيعي من ناس خايفة على بلدها».

واستكمل ؤئيس الجمهورية، أن التحديات بفضل تضحيات الشعب المصري ستنتهي وتتحسن الأمور: «وهيجي يوم نقول الحمدلله هذا الأمر تم تجاوزه»، مقدمًا التحية لأسر الشهداء والمصابين في مختلف قطاعات الدولة، ومشيدًا بدور الدراما في شهر رمضان؛ لمساعدتها في توصيل الصورة الكاملة للشعب، وإبراز جزء من دور أبناء مصر من الجيش والشرطة، الذين تلقوا الرصاص والعبوات بدلا من الشعب.

وتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، الثلاثاء، هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية، وشهد في جولة تفقدية العديد من المشروعات المتعلقة بالهيئة، والتي من بينهما رفع العلم على 34 مركبًا للصيد من إجمالي 100 مركب، وهو مشروع تعمل عليه الهيئة منذ عام ونصف، بقيمة تقدر بنحو 17 أو 18 مليون للمركب.