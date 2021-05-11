القباج: الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان مستمر في العمل خلال عيد الفطر

أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار عمل الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان 16023 خلال أيام عيد الفطر المبارك، لتلقي الاتصالات الواردة على مدار الساعة.

توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة

وأضافت القباج فى بيان لها، أنّ الخدمات التي يقدمها الصندوق تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة، وتوفير المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، وتوفير المشورة للأسر بشأن آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.

ولفتت إلى أنّ خدمات الخط الساخن 16023 لعلاج الإدمان متاحة على مدار 24 ساعة، وطوال أيام الأسبوع دون توقف، حيث تتنوع برامج العلاج المقدمة من الخط الساخن من علاج طبي وخدمات الدعم النفسي وكذلك برامج إعادة التأهيل وبرامج الحد من الانتكاسة.

26 مستشفى ومركزا علاجيا لعلاج الإدمان بـ16 محافظة

من جانبه، أشار عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إلى وجود فريق متخصص للرد على المكالمات الواردة للخط الساخن، وتسجيل بيانات الراغبين في تلقى العلاج، موضحا أنّ الخدمات العلاجية التي يقدمها الصندوق تتم من خلال المستشفيات المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن، والتي يصل عددها إلى 26 مستشفى ومركزا علاجيا متخصصا في علاج الإدمان بـ16 محافظة حتى الآن.

فترة أيام العيد شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان

وأضاف أنّ هناك إجراءات وقائية يتخذها الصندوق تسمى برامج لحماية المتعافين خلال فترة أيام العيد، خاصة وأنّ هذه من الفترات شديدة الخطورة لدى مرضى الإدمان الذين لم يكتمل تعافيهم بشكل كامل، وكثير من الدراسات والأبحاث تؤكد تزايد التعاطى خلال الأعياد والعطلات الرسمية وأنّها أحد العوامل الرئيسية لانتكاسة المتعافين، ونفس الأمر بالنسبة للمتعافين الذين مازالوا يتلقون العلاج داخل المستشفيات ويتوافق خروجهم مع يوم الوقفة أو خلال أيام العيد، حيث يتم تأجيل خروجهم لحين انتهاء أيام العيد لحمايتهم من مجرد التفكير في العودة للإدمان.

ويتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بالمراكز العلاجية، والتعقيم المستمر للعيادات وتطهيرها بشكل يومي وصرف الأدوية للمرضى الحالات المستقرة كل 15 يوم لتقليل التردد على العيادات ومنع التكدس والزيارات والإجازات لحالات الحجز الداخلي، وتطوير خدمات تأهيل مرضي الإدمان عن بعد، وتوفير برنامج للتأهيل النفسي لمرضى الإدمان من خلال أحد التطبيقات الإلكترونية.