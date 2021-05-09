صندوق علاج الإدمان: انخفاض نسبة التعاطي بين الموظفين إلى 2% منذ بدء الحملات

قال عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم الكشف على ما يقرب من 330 ألف موظف حتى الآن في كل الوزارات والهيئات، ومن بينهم هيئة السكة الحديد، لاسيما سائقي القطارات والحافلات المدرسية، والمؤسسات الحكومية، التابعة في مختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى انخفاض نسبة التعاطي بينهم.

القانون إجراء رادع وسيعمل على تقليل نسبة التعاطي

وأشار مدير صندوق مكافحة الإدمان، إلى أن نسبة التعاطي 2% حاليا، بعدما كانت 8% في بداية انطلاق الحملات، مما يؤكد أن حملات الكشف عن المخدرات، أدت إلى ردع وانخفاض النسبة، كما أن مشروع القانون سيكون إجراءً رادعا وسيعمل على تقليل نسبة التعاطي.

26 مركزا علاجيا متخصصا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان

‏‎وأشار إلى أن وجود 26 مركزا علاجيا متخصصا لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان في 16 محافظة حتى الآن، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، قام بافتتاح 3 مراكز جديدة مؤخرا في شهر فبراير الماضي توفر الخدمات العلاجية مجانا، وفي سرية تامة، ووفقا للمعايير الدولية.

تعميم خدمات علاج الإدمان في كافة المحافظات

وأكد أنه خلال العامين المقبلين سيتم تعميم خدمات علاج الإدمان في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد التوسع في حملات الكشف على الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك على السائقين.

نسبة تعاطي سائقي الحافلات المدرسية كانت 12% في بداية حملات الكشف

وأضاف مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أنه في بداية حملات الكشف على سائقي الحافلات المدرسية عام 2017 كانت نسبه التعاطي 12% وخلال العام الدراسي الحالي تم الكشف على 11 ألف سائق حافلات مدرسية ونسبه التعاطي 2% حيث انخفضت نتيجة تكثيف الحملات.

وأكد عثمان، أن تعاطي المخدرات يؤثر بشكل كبير على إدراك الفرد، بخلاف الإصابة بالعديد من الأمراض النفسية، لافتا إلى أنه من الصعب أن يعمل شخص يتعاطى للمواد المخدرة في المرافق الحيوية.