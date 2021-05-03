«مكافحة الإدمان» يطلق مبادرات لإعادة تأهيل المتعافين من المخدرات

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، حفل إفطار للمتعافين من تعاطي المخدرات وأسرهم، وذلك في إطار مساعدتهم للعودة مرة أخرى لنسيج المجتمع‪.‬

وتم تنظيم حفل إفطار جماعي لمتعافي الخط الساخن للصندوق بمركز العزيمة، لتأهيل وعلاج مرضى الإدمان التابع للصندوق بمحافظة المنيا، وسط سعادة كبيرة من المتعافين بسبب حرص الصندوق على الاهتمام بهم حتى بعد مرحلة العلاج والعمل على تأهيلهم ودمجهم مره أخرى في المجتمع.

تنظيم دوري رياضي للمتعافين داخل المركز

وأكد صندوق مكافحة الإدمان، فى بيان، أنه تم تنظيم دوري رياضي للمتعافين داخل المركز، بمشاركة الدكتور أحمد الكتامىي مدير البرامج العلاجية بالصندوق، وذلك في إطار حملة «انت أقوى من المخدرات»، حيث يهدف الدوري الرياضي إلى إعادة دمج المتعافين مرة أخرى في المجتمع من خلال المشاركة في الأنشطة الرياضية، حيث تم لعب كرة قدم خماسية، وكرة طائرة بمشاركة متعافي الخط الساخن (16023) من محافظة المنيا، كما تم تكريم الفريق الفائز في البطولة وتسليمه ميداليات وكأس البطولة.

وشهدت ورش التدريب المهني للمتعافين من الإدمان داخل مركز العزيمة بالمنيا أعمالًا فنية متميزة، حيث نجح المتعافون في تصميم أعمال نجارة ومكاتب ومفروشات.

وصرح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، بأن الهدف من تنظيم حفل الإفطار للمتعافين، وكذلك تنظيم الدوري الرياضي هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان، ومساندتهم على الاندماج مرة أخرى في المجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق وفقاً للمعايير الدولية.

إقراض المتعافين لإنشاء مشروعات صغيرة

ويقوم الصندوق بإطلاق العديد من البرامج والمبادرات المختلفة من أجل إعادة تأهيل المتعافين، إضافة إلى توفير مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة «بداية جديدة» لإقراض المتعافين من تعاطى وإدمان المواد المخدرة، لإنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم.