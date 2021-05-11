حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2021.. شديد الحرارة نهارا ببعض المناطق

يهتم المواطنون بمعرفة حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2021، حيث يحتفل المسلمون بمختلف أنحاء الجمهورية بعيد الفطر المبارك يوم الخميس الموافق 13 مايو، وفق الحسابات الفلكية بمعهد الفلك برئاسة الدكتور جاد القاضي، التي أوضحت أنّ غدا هو المتمم لشهر رمضان ووقفة عيد الفطر، وبعد غد الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك، لذا تستعرض «الوطن» حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2021 على النحو التالي:

حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2021

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس أول أيام عيد الفطر 2021 الذي يوافق الخميس 13 مايو، حيث يكون الطقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن تكون حالة الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتوقع خبراء الأرصاد وفق الموقع الإلكتروني للهيئة أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر 2021

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.

يذكر أنّ الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، قررت مدّ ساعات العمل خلال إجازة عيد الفطر المبارك لتعمل قطارات المترو من الساعة 5:30 صباحًا حتى الساعة الثانية صباحًا خلال أيام العيد، على أن تعمل وسائل النقل العادية بصورة طبيعية خلال عيد الفطر.