مواعيد عرض مسلسل موسى الحلقة 29.. هل ينتقم محمد رمضان لقتل جده؟

ينتظر جمهور مسلسل موسى الحلقة 29، التي تشهد انتقام «موسى»، الفنان محمد رمضان من شيخ البلد «شداد» الفنان رياض الخولي، بعدما قتل جد موسى «الشيخ صالحين»، بدم بارد، للانتقام من حفيده، فيما يظل عقله يسعى لغسل عار شقيقته «شفيقة»، الفنانة هبة مجدي، ليقتلها ويغسل عاره بعد هربها، ليفاجأ بقتل زوجها «شهاب باشا» الفنان صبري فواز على يد «نوفل» الفنان منذر ريحانة، حينما ذهب إلى المصنع وقتل «شهاب باشا»، الذي تورطت فيه «شفيقة» وحكم عليها بالإعدام.

وينتظر المشاهدين كيف سينتقم «موسى» من شيخ البلد، ومن «عوكل» الذي حاول قتله في السوق، لذا يتساءل متابعو المسلسل عن مواعيد مسلسل موسى الحلقة 29، اليوم الثلاثاء.

مواعيد مسلسل موسى الحلقة 29

الحلقة 29 من مسلسل موسى، تعرضها قناة DMC، في تمام الساعة 6:30 مساءً، بينما إعادتها الأولى 11:30 مساءً، والإعادة الثانية 11 صباحا، وهو من بطولة محمد رمضان وسمية الخشاب، وسيد رجب، ورياض الخولي، وهبة مجدي.

أما تردد فضائية «dmc» فهو 11449، ومعدل الترميز 27500 أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

قصة مسلسل موسى

وتدور أحداث مسلسل «موسى» في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الـ20، خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وتسلط الضوء على شخص من الصعيد توفي والده منذ صغره، ليتحمل مسؤولية أشقائه ويواجه العديد من الأزمات.

ويتولى جد الشاب تربيته على حب الوطن والتضحية، لتظهر مجموعة فدائية تقوم بأعمال ضد الاحتلال الإنجليزي في الصعيد، إلا أنّ حياته تنقلب رأسا على عقب، بعد لقائه بإحدى السيدات وانتقاله للعيش في القاهرة، حيث يعمل في التجارة ويصبح من أهم الشخصيات في البلاد.