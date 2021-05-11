وكيل صحة الشرقية يشارك في إحتفالية اليوم العالمي لنظافة الأيدي

شارك الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، في إحتفالية إدارة مكافحة العدوي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بذكري اليوم العالمي لنظافة الأيدي، في حضور مدير إدارة مكافحة العدوي، ومدير مستشفي ههيا المركزي، وفرق مكافحة العدوي بالإدارات الصحية ومستشفيات المحافظة، اليوم الثلاثاء، بقاعة الإجتماعات بمستشفي ههيا.

وأشاد وكيل الوزارة بدور فرق مكافحة العدوي البارز في الدفاع عن صحة الأطقم الطبية والمرضي بمنافذ تقديم الخدمة الطبية، ومنع انتشار العدوي، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، لمواجهة فيروس كورونا، ومختلف الأمراض المعدية الأخرى.

كما أكد وكيل الوزارة بمناسبة الإحتفال بذكري اليوم العالمي لنظافة الأيدي، علي أهمية النظافة العامة، والنظافة الشخصية، في الحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين ووقايتهم من الأمراض، مناشداً المرضي خاصة والمواطنين عامة، بضرورة الالتزام بإتباع العادات الصحية السليمة، لغسل اليدين، والتي تساعد بشكل كبير علي الحد من إنتشار الأمراض، وسرعة القضاء عليها، موضحاً أن الوقاية من العدوى ومكافحتها، بما في ذلك نظافة اليدين، أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة.

وحث وكيل الوزارة جميع العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة، إلى تحقيق إجراءات فعالة لنظافة اليدين في منافذ تقديم الخدمة الطبية، ونقاط الرعاية الصحية المختلفة، مضيفاً بأنه يجب إجراء نظافة اليدين وإتباع الطرق السليمة لها، عند الحاجة، مؤكدا أنها تعتبر من أكثر الإجراءات فعالية، للحد من إنتشار مسببات الأمراض والوقاية من العدوى وإنتقالها، وبخاصة الفيروسية منها، بما في ذلك فيروس كورونا المستجد .

وقام وكيل الوزارة بتسليم عدد من فرق مكافحة العدوي المتميزين شهادات تقدير، لجهودهم المخلصة المبذولة خلال الفترة السابقة بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الشرقية، كما تم إهداء وكيل الوزارة كأس التميز تقديراً للإنجازات التي تحققت بصحة الشرقية خلال الفترة الماضية.